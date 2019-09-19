Eski basketbolcu İbrahim Kutluay'la 11 yıllık evliliğini olaylı bir şekilde noktalayan Demet Şener, Haziran'da ise iki aylık aşkı Cenk Küpeli ile evlenmişti. Kendisinden 8 yaş küçük eşi ve İbo'dan olan iki çocuğuyla yaşayan 42 yaşındaki Şener, mutlu ailesini genişletmeye karar verdi. İki çocuk annesi ve yaşına rağmen genç kızlara taş çıkaran bir fiziğe sahip olan Demet Şener, üçüncü kez anne olmak için vücudunu hazırlamaya başladı.



Eski evliliğinden 13 yaşında İrem ve 10 yaşında Ömer adında iki çocuğu olan Demet Şener, şimdiki eşi Cenk Küpeli ile çocuklarının çok iyi anlaşmasından dolayı son derece mutlu...

FAST FOOD YASAK...

Eşiyle birlikte düzenli olarak spor yapan Şener, günde en az 8 kilometre yürüyüş yapıyor. Aynı zamanda her gün yoga yapan 42 yaşındaki eski manken, beslenme düzenine de dikkat ediyor. Folik asit içeren besinleri tüketmeye özen gösteren Demet Şener, son dönemde paketlenmiş ürünler ile fast food tarzı ürünlerden uzak duruyor.



HER GÜN EN AZ 8 KİLOMETRE!



Sporu bir yaşam biçimi haline getiren Şener, son dönemde de kendisi gibi düzenli spor yapan eşi Cenk Küpeli ile düzenli yürüyüş yapıyor. Çift, önceki gün de Bebek'teydi.



FOLİK ASİTE AĞIRLIK VERDİ

Demet Şener de anne olmaya karar veren birçok kadın gibi folik asit almaya özen gösteriyor. 42 yaşındaki Şener, folik asiti bitkisel hap ve de besinler yoluyla alıyor. Yeşil yapraklı sebzeler ile bulgur, elma ile yumurtada çokça bulunan folik asit; gebe kalmadan önce başlanması gereken ve bebeğin gelişiminin sağlıklı olarak tamamlanabilmesi için alınması oldukça önemli bir vitamindir.

AYDIN HAMZA