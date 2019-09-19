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  • 19.09.2019
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'ın aşkı ’e bakışı ya damga vurdu!

Yeni filminin çekimleri için ’ta olan , aşkı ’in sete sürpriz ziyaretiyle keyiflendi. Ünlü oyuncu, avukat sevgilisine aşk dolu bakışlar attığı kareyle ya damga vurdu.

Kural bakışı

Ünlü oyuncu Ahmet Kural, aşk adamı olup çıktı. Başrolünü Murat Cemcir'le paylaştığı 'Para Babası' filmi için Kıbrıs'ta olan Kural'ı önceki gün sette avukat aşkı Çağla Gizem Çelik ziyaret etti.

Kural, çekim arasında sevgilisiyle bol bol sohbet etti. Ünlü oyuncunun çay eşliğindeki kahkaha dolu sohbet sırasında Çelik'e attığı aşk dolu bakışlar da gündem oldu. Kural, daha önce de 'ya aşk dolu bakışlarıyla olay olmuştu.

GÖZLER KALN AYNASIDIR
Kısa süre önce Çelik'le aşk yaşamaya başlayan Kural'ın bu bakışları mutluluğunu gözler önüne serdi.

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