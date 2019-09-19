Ünlü oyuncu Ahmet Kural, aşk adamı olup çıktı. Başrolünü Murat Cemcir'le paylaştığı 'Para Babası' filmi için Kıbrıs'ta olan Kural'ı önceki gün sette avukat aşkı Çağla Gizem Çelik ziyaret etti.

Kural, çekim arasında sevgilisiyle bol bol sohbet etti. Ünlü oyuncunun çay eşliğindeki kahkaha dolu sohbet sırasında Çelik'e attığı aşk dolu bakışlar sosyal medyada gündem oldu. Kural, daha önce de Sıla'ya aşk dolu bakışlarıyla olay olmuştu.

GÖZLER KALBİN AYNASIDIR

Kısa süre önce Çelik'le aşk yaşamaya başlayan Kural'ın bu bakışları mutluluğunu gözler önüne serdi.