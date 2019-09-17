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  • 17.09.2019
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’ dizisinin ‘Reyyan’ı 'e son moda sevgi! Hayranları giydiği her kıyafeti...

atv’deki ‘’ dizisinin ‘Reyyan’ı , tarzıyla göz kamaştırıyor. Şahin’in stiline olan yoğun ilgiden dolayı ’da açılan birçok hesap da güzel oyuncunun giydiği her kıyafeti mercek altına alıyor.

Son moda sevgi

atv'nin reyting rekortmeni dizisi 'Hercai'nin yıldızı Ebru Şahin, başarılı oyunculuğunun yanı sıra şıklığıyla da milyonlarca hayranının gönlünde taht kurdu.


İzlenme rekorları kıran '', ikinci sezona 20 Eylül Cuma akşamı start verecek.

Sevenleri tarafından her adımı yakından takip edilen güzel oyuncunun stilini, fanları mercek altına aldı. 27 yaşındaki oyuncunun dizi ve moda çekimlerinin yanı sıra özel hayatında da giydiği kıyafetlerin markaları 'ebrusahinstil' adıyla açılan hesabında paylaşılmaya başladı. Ünlü oyuncunun tarzı öylesine beğeni topladı ki giydiği elbiseden ayakkabıya, taktığı takıdan çorabına kadar kullandığı her bir moda parçasının markası sosyal medya hesabında 'Hercai' fanlarının beğenisine sunuldu. Kendine has tarzıyla tam not alan başarılı oyuncunun stiline olan büyük ilgi ise "Şahin'e son moda sevgi" yorumu yaptırdı.


Şahin'in stili özellikle gençler tarafından ilgiyle takip ediliyor.

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