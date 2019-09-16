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  • 16.09.2019
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’nun eşi Türk lezzetlerine bayıldı

’nun şarkıcı eşi dün geleneksel lezzetlerimizi tattı. Tahinli helva ile gözlemeye bayıldı. lı taraftarlar da yengeye "Afiyet olsun yenge!" mesajını yolladı.

Afiyet olsun yenge!
Galatasaray'ın dünyaca ünlü Kolombiyalı yıldızı , dün ailesiyle 'daki güzel havanın tadını çıkardı. Eşi ve çocuklarıyla birlikte dışarıda kahvaltı yaptı. Kolombiyalı aile Türk lezzetlerine bayıldı. Güzel anne Lorelei Taron, 1 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabında geleneksel lezzetimiz olan tahinli helvanın görüntüsünü paylaştı.



Taron, helva için, "Aman Allah'ım, bu çok iyi" yorumunu yaptı. Üç çocuk annesi daha sonra da çok sevdiği gözlemenin yapılış aşamasını videoya aldı. O anların görüntüsünü de yine Instagram hesabında paylaştı.



lılar da Lorelei Taron'a mesaj yağdırdı: Afiyet olsun yenge!



Sempatikliğiyle dikkat çeken yenge, geçtiğimiz günlerde de baklava yediği anları sosyal medyada paylaştı.







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