Başarılı popçu Bengü, geçtiğimiz ay kucağına aldığı minik kızı Zeynep için önceki gün kırk mevlidi düzenledi. Kızının kırkını dualarla uçuran ünlü şarkıcı, minik Zeynep'le verdiği pozu da şu duygusal mesajla paylaştı: "Kalbinden sevgi ve merhametin, bedeninden sağlık ve sıhhatin eksik olmasın güzel kızım. Allah tüm yavrularımızı kötülüklerden, kötü kalplilerden uzak tutsun. Güzel insanlarla karşılaştırsın, güzel günler göstersin."
Ünlü popçu mevlitte davetlilere üzerinde 'Zeynep' yazılı çikotalar ikram etti.
Bengü, nazar korkusuyla kızının yüzünü sosyal medyada gizlemeyi tercih ediyor.
İKİNCİSİ ERKEK
İkinci kez anne-baba olmaya hazırlanan işadamı Sami Kiresepi ile eşi Rachel Araz, sevenlerine müjdeli haberi verdi. 6 aylık hamile olan Araz'ın bebeğin cinsiyetini doğumda öğreneceği iddia edilmişti. Ancak ünlü çift, erkek bebek beklediklerini Instagram'da duyurdu.
Bu arada çiftin Galia adında bir kızı var.
Ünlü popçu mevlitte davetlilere üzerinde 'Zeynep' yazılı çikotalar ikram etti.
Bengü, nazar korkusuyla kızının yüzünü sosyal medyada gizlemeyi tercih ediyor.
İKİNCİSİ ERKEK
İkinci kez anne-baba olmaya hazırlanan işadamı Sami Kiresepi ile eşi Rachel Araz, sevenlerine müjdeli haberi verdi. 6 aylık hamile olan Araz'ın bebeğin cinsiyetini doğumda öğreneceği iddia edilmişti. Ancak ünlü çift, erkek bebek beklediklerini Instagram'da duyurdu.
Bu arada çiftin Galia adında bir kızı var.
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