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  • 16.09.2019
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'dan 'a uyarı: Podyumda gülümse

, yardıma muhtaç insanlara destek olmak için düzenlenen defilede süper model ile tanıştı. Öykü Baştaş, Naomi Campbell'ın kendisine, "Podyumda gülümsemem gerektiğini söyledi" dediğini aktardı.

Podyumda gülümse
Moda dünyasının kalbi geçtiğimiz hafta Moda Haftası'nda attı. Ünlü modelimiz Öykü Baştaş da New York'ta podyumun tozunu attırdı. Baştaş, geçtiğimiz gün ise İngiliz süpermodel Naomi Campbell tarafından kurulan hayır kurumu Fashion for Relief için podyuma çıktı.



, 'ın kendisine, "Podyumda gülümsemem gerektiğini söyledi" dediğini aktardı.




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