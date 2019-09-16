Moda dünyasının kalbi geçtiğimiz hafta New York Moda Haftası'nda attı. Ünlü modelimiz Öykü Baştaş da New York'ta podyumun tozunu attırdı. Baştaş, geçtiğimiz gün ise İngiliz süpermodel Naomi Campbell tarafından kurulan hayır kurumu Fashion for Relief için podyuma çıktı.
Öykü Baştaş, Naomi Campbell'ın kendisine, "Podyumda gülümsemem gerektiğini söyledi" dediğini aktardı.
Öykü Baştaş, Naomi Campbell'ın kendisine, "Podyumda gülümsemem gerektiğini söyledi" dediğini aktardı.
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