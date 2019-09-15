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  • 15.09.2019
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, ’e diss attı

Başarılı rapçi , uzun bir aranın ardından suskunluğunu ‘’ ile bozdu. Musa Seis'in çok beğenilen 'Mor Minder' adlı klibi, iki günde 250 bine yakın tık aldı.

Sen misin mekanın sahibi

2009 yılında çıkardığı Türkçe Rap albümü 'Çek Git Bebeğim' ile adından söz ettiren ve Youtube başta olmak üzere dijital platformlarda izlenme ve tıklanma rekorları kıran , müzik dünyasına '' ile geri döndü. Seis, şarkının klibini Tahsin Özkan yönetmenliğinde Almanya'da çekti.

Argosuz ve küfürsüz rap müzik mottosuyla hareket eden Seis, 'Mor Minder' adlı şarkısında 'Mekanın sahibi' ile rap'e dönüş yapan Norm Ender'e ağır diss atıyor.

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