2009 yılında çıkardığı Türkçe Rap albümü 'Çek Git Bebeğim' ile adından söz ettiren ve Youtube başta olmak üzere dijital platformlarda izlenme ve tıklanma rekorları kıran Musa Seis, müzik dünyasına 'Mor Minder' ile geri döndü. Seis, şarkının klibini Tahsin Özkan yönetmenliğinde Almanya'da çekti.

Argosuz ve küfürsüz rap müzik mottosuyla hareket eden Seis, 'Mor Minder' adlı şarkısında 'Mekanın sahibi' ile rap'e dönüş yapan Norm Ender'e ağır diss atıyor.