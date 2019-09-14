Aralık 2018'de müzisyen Sinan Akçıl'la evlenen Burcu Kıratlı, geçtiğimiz hafta ise evliliğini noktaladı. Güzel oyuncunun dün "Sinan'la evliliğimiz bir inat yüzünden bitti" dediği iddia edilmişti.
SUSKUN BURCU
Ancak burcu Kıratlı'dan yanıt gecikmedi. 30 yaşındaki oyuncu, "Özel hayatımla ilgili hiç kimseye konuşmadım" diyerek 'inat' iddiasını yalanladı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.