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  • 14.09.2019
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'dan boşanan tablo yaparak stres atıyor

İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı mezunu olan , 'la boşanmasının ardından stresini tablo yaparak atıyor.

Kendini sanata verdi

Aralık 2018'de müzisyen Sinan Akçıl'la evlenen Burcu Kıratlı, geçtiğimiz hafta ise evliliğini noktaladı. Güzel oyuncunun dün "Sinan'la evliliğimiz bir inat yüzünden bitti" dediği iddia edilmişti.

SUSKUN BURCU
Ancak burcu Kıratlı'dan yanıt gecikmedi. 30 yaşındaki oyuncu, "Özel hayatımla ilgili hiç kimseye konuşmadım" diyerek 'inat' iddiasını yalanladı.

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