İstanbul Valiliği, 2025 yılı yaz dönemi kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda yapılan yeni atama ve görevlendirmeleri kamuoyuna duyurdu. VALİLİK ONAY VERDİ, ATAMALAR GERÇEKLEŞTİ Valiliğin onayıyla 9 il emniyet müdür yardımcısı, 12 ilçe emniyet müdürü, 17 şube müdürü, 4 ilçe emniyet müdür yardımcısı ve 7 şube müdür yardımcısının yeni görev yerleri belirlendi.

Valilik açıklamasında, yapılan atama ve görevlendirmelerin İstanbul ve Emniyet Teşkilatı'na hayırlı olması temennisiyle, göreve başlayan tüm personele başarılar dilendi.

YENİ ATAMA LİSTESİ



İL EMNİYET MÜDÜR YARDIMCILARI



2.SNF.EMN.MD. Abdurrahman Soğuksu – İl Emniyet Müdür Yardımcısı

2.SNF.EMN.MD. Hüseyin Kaya – İl Emniyet Müdür Yardımcısı

2.SNF.EMN.MD. Korkut Okyar – İl Emniyet Müdür Yardımcısı

2.SNF.EMN.MD. Muhammet Hanifi Zengin – İl Emniyet Müdür Yardımcısı

2.SNF.EMN.MD. Cemil Erim – İl Emniyet Müdür Yardımcısı

3.SNF.EMN.MD. Lütfü Doğan – İl Emniyet Müdür Yardımcısı

2.SNF.EMN.MD. Erdem Torlak – İl Emniyet Müdür Yardımcısı

2.SNF.EMN.MD. Mehmet Baysal – İl Emniyet Müdür Yardımcısı

2.SNF.EMN.MD. Gökhan Bambal – İl Emniyet Müdür Yardımcısı