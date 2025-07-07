PODCAST CANLI YAYIN

İstanbul Emniyet Teşkilatı'nda yeni atama ve görevlendirmeler! 12 ilçe ve 17 şubenin müdürü değişti: İsim isim tam liste

İstanbul Valiliği, 2025 yılı yaz dönemi kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görev değişikliklerine gitti. 9 il emniyet müdür yardımcısı, 12 ilçe emniyet müdürü, 17 şube müdürü, 4 ilçe emniyet müdür yardımcısı ve 7 şube müdür yardımcısının yeni görev yerleri belli oldu. İşte isim isim Emniyet'teki yeni atamalar ve görev yerleri...

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
İstanbul Emniyet Teşkilatı'nda yeni atama ve görevlendirmeler! 12 ilçe ve 17 şubenin müdürü değişti: İsim isim tam liste

HABERİ
SESLİ DİNLE

00:00 00:00
1x
Tüm Sesli Haberler

İstanbul Valiliği, 2025 yılı yaz dönemi kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda yapılan yeni atama ve görevlendirmeleri kamuoyuna duyurdu.

VALİLİK ONAY VERDİ, ATAMALAR GERÇEKLEŞTİ

Valiliğin onayıyla 9 il emniyet müdür yardımcısı, 12 ilçe emniyet müdürü, 17 şube müdürü, 4 ilçe emniyet müdür yardımcısı ve 7 şube müdür yardımcısının yeni görev yerleri belirlendi.

2025 yılı yaz dönemi kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda yeni atama ve görevlendirmeler yapıldı2025 yılı yaz dönemi kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda yeni atama ve görevlendirmeler yapıldı

Valilik açıklamasında, yapılan atama ve görevlendirmelerin İstanbul ve Emniyet Teşkilatı'na hayırlı olması temennisiyle, göreve başlayan tüm personele başarılar dilendi.

37 ilin emniyet müdürü değişti: Karar Resmi Gazete'de

YENİ ATAMA LİSTESİ

İL EMNİYET MÜDÜR YARDIMCILARI

2.SNF.EMN.MD. Abdurrahman Soğuksu – İl Emniyet Müdür Yardımcısı

2.SNF.EMN.MD. Hüseyin Kaya – İl Emniyet Müdür Yardımcısı

2.SNF.EMN.MD. Korkut Okyar – İl Emniyet Müdür Yardımcısı

2.SNF.EMN.MD. Muhammet Hanifi Zengin – İl Emniyet Müdür Yardımcısı

2.SNF.EMN.MD. Cemil Erim – İl Emniyet Müdür Yardımcısı

3.SNF.EMN.MD. Lütfü Doğan – İl Emniyet Müdür Yardımcısı

2.SNF.EMN.MD. Erdem Torlak – İl Emniyet Müdür Yardımcısı

2.SNF.EMN.MD. Mehmet Baysal – İl Emniyet Müdür Yardımcısı

2.SNF.EMN.MD. Gökhan Bambal – İl Emniyet Müdür Yardımcısı

2025 yılı yaz dönemi kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda yeni atama ve görevlendirmeler yapıldı2025 yılı yaz dönemi kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda yeni atama ve görevlendirmeler yapıldı

İLÇE EMNİYET MÜDÜRLERİ

2.SNF.EMN.MD. Umut Karaöz – Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürü

3.SNF.EMN.MD. Mehmet Ali Taşcı – Bağcılar İlçe Emniyet Müdürü

2.SNF.EMN.MD. Turgut Coşkun – Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürü

2.SNF.EMN.MD. Turan Çelik – Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürü

2.SNF.EMN.MD. Murat Milletsever – Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürü

3.SNF.EMN.MD. Hakan Dulkadir – Başakşehir İlçe Emniyet Müdürü

3.SNF.EMN.MD. Ömer Faruk Günay – Çekmeköy İlçe Emniyet Müdürü

4.SNF.EMN.MD. Çağlayan Kurt – Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürü

2.SNF.EMN.MD. Osman Tinmazol – Fatih İlçe Emniyet Müdürü

2.SNF.EMN.MD. Halis Erdoğan – Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürü

2.SNF.EMN.MD. Hasan Demirbağ – Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürü

2.SNF.EMN.MD. Şinasi Yüzbaşıoğlu – Sarıyer İlçe Emniyet Müdürü

2025 yılı yaz dönemi kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda yeni atama ve görevlendirmeler yapıldı2025 yılı yaz dönemi kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda yeni atama ve görevlendirmeler yapıldı


ŞUBE MÜDÜRLERİ

3.SNF.EMN.MD. Mustafa Parasız – Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Şube Müdürü

3.SNF.EMN.MD. Salih Köse – Boğaziçi Köprüleri Koruma Şube Müdürü

4.SNF.EMN.MD. Cengizhan Zengin – Çevik Kuvvet Şube Müdürü

3.SNF.EMN.MD. Adnan Ayhan – Deniz Limanı Şube Müdürü / Turizm Şube Müdürü (Vekaleten)

3.SNF.EMN.MD. Alper Erdem – Göç, Kaçakçılık ve Hudut Kapıları Şube Müdürü

3.SNF.EMN.MD. Azmi İlker Çiftci – Hassas Bölgeleri Koruma Şube Müdürü

3.SNF.EMN.MD. Mesut Döner – Hukuk İşleri ve Soruşturma Şube Müdürü / Belge Yönetimi Şube Müdürü (Vekaleten)

3.SNF.EMN.MD. Fatih Çetin – İnşaat Emlak Şube Müdürü

3.SNF.EMN.MD. Yusuf Erkan – İstanbul Havalimanı Şube Müdürü

3.SNF.EMN.MD. İlyas Kayış – İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı Şube Müdürü

3.SNF.EMN.MD. Halil Çetinkaya – İstihbarat Şube Müdürü

3.SNF.EMN.MD. Mustafa Aktan – Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürü

3.SNF.EMN.MD. Orhan Şen – Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürü

3.SNF.EMN.MD. Muhsin Dumlupınar – Medya-Halkla İlişkiler ve Protokol Şube Müdürü

4.SNF.EMN.MD. Esma Yavaşça – Strateji Geliştirme Şube Müdürü / Dış İlişkiler Şube Müdürü (Vekaleten) / Interpol-Europol Şube Müdürü (Vekaleten)

4.SNF.EMN.MD. Abidin Danış – Tanık Koruma Şube Müdürü

4.SNF.EMN.MD. Tunay Başarık – Trafik Denetleme Şube Müdürü / Trafik Tescil Şube Müdürü (Vekaleten)

2025 yılı yaz dönemi kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda yeni atama ve görevlendirmeler yapıldı2025 yılı yaz dönemi kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda yeni atama ve görevlendirmeler yapıldı

İLÇE VE ŞUBE MÜDÜR YARDIMCILARI

4.SNF.EMN.MD. Yunus Gezer – Esenyurt İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı

EMN.A. Koray Han Yavuz – Kadıköy İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı

EMN.A. Adnan Aslan – Sultangazi İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı

4.SNF.EMN.MD. Emrah Ata – Şişli İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı

EMN.A. Alpaslan Ödevli – Çevik Kuvvet Şube Müdür Yardımcısı Vekili

EMN.A. Kürşat Mesut Özmen – Çevik Kuvvet Şube Müdür Yardımcısı Vekili

4.SNF.EMN.MD. Ahmet İzgi – Çevik Kuvvet Şube Müdür Yardımcısı

4.SNF.EMN.MD. Can Coşkun – Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdür Yardımcısı

EMN.A. Erhan Akkuzulu – Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdür Yardımcısı Vekili

4.SNF.EMN.MD. Ali Tokul – Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdür Yardımcısı

EMN.A. Mehmet Çağrı Karaahmetoğlu – Terörle Mücadele Şube Müdür Yardımcısı Vekili

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Can Holding'e "kara para" operasyonu! Habertürk, Show TV ve 121 şirkete el kondu: Kemal Can firari... Kenan Tekdağ nereden çıktı?
Charlie Kirk’i Mossad mı öldürdü? Katar saldırısından hemen sonra! İsrail yine Türkiye’yi hedef gösterdi
Takas Bank
Başkan Erdoğan imzaladı: Atama kararları Resmi Gazete'de | 37 ile yeni emniyet müdürü! İşte isim isim tam liste
Gözler Merkez Bankası'nda! Faiz kararı ne olacak? Ekonomistlerin faiz beklentisi ne?
İzmir’deki karakola silahlı saldırıda yeni detaylar! 16 yaşındaki katil EYP’i evde hazırlamış
Türk Telekom
Fenerbahçe'de 1 ayrılık 1 transfer!
Son dakika hava durumu | Meteoroloji’den sarı kodlu uyarı: Fırtına 60 km hızla esecek, yağış ve sıcak hava aynı anda geliyor
Terör devleti İsrail Yemen'in başkenti Sana'yı vurdu! Çok sayıda ölü ve yaralı var
OVP'den emekli maaş sistemi ile ilgili reform! Hesaplar değişti | Uzun süre çalışana yüksek aylık
Gürsel Tekin'den 32 kişilik "İl binasına girecek CHP'liler" listesi! Hangi isimler veto yedi? "Özgür Çelik" detayı
CHP'li İBB'den yolda kalan ulaşıma bir de zam talebi! AK Parti Grup Başkan Vekili'nden itiraz: "Bu zam teklifi hiçbir ekonomik gerekçeye dayanmamaktadır"
CHP'li Antalya BB'nin "Kent Lokantası" rant lokantası çıktı! Önce dükkanlara çöktüler sonra belediyeye kiraladılar | Böcek'in akçeli işleri
2026’da emeklilikte devrim: Çift maaş almanın yolu açılıyor, işte yeni tamamlayıcı sistemin tüm detayları!
Fenerbahçe’de Tedesco dönemi başladı: İtalyan teknik adamdan ilk rapor ve sürpriz karar
Hava sahasında gerilim! NATO üyesi Polonya Rus İHA'sını vurdu | Trump'tan dikkat çeken mesaj: "İşte başlıyoruz..."
Togg bayilik ve ikinci el hamlesiyle Avrupa pazarında iddialı: Almanya’dan sonra sıra Fransa ve İtalya’da
Trabzonspor'un yeni yıldızı Andre Onana hakkında bilinmesi gerekenler
Akıl unutur kalp unutmaz | atv'nin yeni dizisi Aynadaki Yabancı'nın ilk tanıtımı yayınlandı!