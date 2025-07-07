İstanbul Valiliği, 2025 yılı yaz dönemi kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda yapılan yeni atama ve görevlendirmeleri kamuoyuna duyurdu.
VALİLİK ONAY VERDİ, ATAMALAR GERÇEKLEŞTİ
Valiliğin onayıyla 9 il emniyet müdür yardımcısı, 12 ilçe emniyet müdürü, 17 şube müdürü, 4 ilçe emniyet müdür yardımcısı ve 7 şube müdür yardımcısının yeni görev yerleri belirlendi.
37 ilin emniyet müdürü değişti: Karar Resmi Gazete'de
Valilik açıklamasında, yapılan atama ve görevlendirmelerin İstanbul ve Emniyet Teşkilatı'na hayırlı olması temennisiyle, göreve başlayan tüm personele başarılar dilendi.
YENİ ATAMA LİSTESİ
İL EMNİYET MÜDÜR YARDIMCILARI
2.SNF.EMN.MD. Abdurrahman Soğuksu – İl Emniyet Müdür Yardımcısı
2.SNF.EMN.MD. Hüseyin Kaya – İl Emniyet Müdür Yardımcısı
2.SNF.EMN.MD. Korkut Okyar – İl Emniyet Müdür Yardımcısı
2.SNF.EMN.MD. Muhammet Hanifi Zengin – İl Emniyet Müdür Yardımcısı
2.SNF.EMN.MD. Cemil Erim – İl Emniyet Müdür Yardımcısı
3.SNF.EMN.MD. Lütfü Doğan – İl Emniyet Müdür Yardımcısı
2.SNF.EMN.MD. Erdem Torlak – İl Emniyet Müdür Yardımcısı
2.SNF.EMN.MD. Mehmet Baysal – İl Emniyet Müdür Yardımcısı
2.SNF.EMN.MD. Gökhan Bambal – İl Emniyet Müdür Yardımcısı
İLÇE EMNİYET MÜDÜRLERİ
2.SNF.EMN.MD. Umut Karaöz – Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürü
3.SNF.EMN.MD. Mehmet Ali Taşcı – Bağcılar İlçe Emniyet Müdürü
2.SNF.EMN.MD. Turgut Coşkun – Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürü
2.SNF.EMN.MD. Turan Çelik – Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürü
2.SNF.EMN.MD. Murat Milletsever – Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürü
3.SNF.EMN.MD. Hakan Dulkadir – Başakşehir İlçe Emniyet Müdürü
3.SNF.EMN.MD. Ömer Faruk Günay – Çekmeköy İlçe Emniyet Müdürü
4.SNF.EMN.MD. Çağlayan Kurt – Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürü
2.SNF.EMN.MD. Osman Tinmazol – Fatih İlçe Emniyet Müdürü
2.SNF.EMN.MD. Halis Erdoğan – Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürü
2.SNF.EMN.MD. Hasan Demirbağ – Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürü
2.SNF.EMN.MD. Şinasi Yüzbaşıoğlu – Sarıyer İlçe Emniyet Müdürü