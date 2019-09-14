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  • 14.09.2019
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aşkı için yurt dışını mesken tuttu!

aşkına ailesinin karşı çıktığı konuşulan ile tatilinde. Özge Ulusoy, 'da yaşayan aşkı için sık sık , ve İtalya'ya gidiyor.

Aşk turizmi

Bu yılın başından beri Faruk Çolakoğlu ile birlikte olan Özge Ulusoy, aşkını doyasıya yaşamak için yurt dışını mesken tuttu. Güzel model, önceki gün de aşkıyla İtalya'da buluştu.


Faruk Çolakoğlu

Sardınya Adası'ndaki geceliği 10 bin liralık 'Cala di Volpe' isimli otelde kalan Ulusoy, 'da da tatil paylaşımları yaptı.


SU YOLU YAPTI
, 'da yaşayan aşkı için sık sık , ve 'ya gidiyor.

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