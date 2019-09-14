Bu yılın başından beri Faruk Çolakoğlu ile birlikte olan Özge Ulusoy, aşkını doyasıya yaşamak için yurt dışını mesken tuttu. Güzel model, önceki gün de aşkıyla İtalya'da buluştu.



Faruk Çolakoğlu

Sardınya Adası'ndaki geceliği 10 bin liralık 'Cala di Volpe' isimli otelde kalan Ulusoy, Instagram'da da tatil paylaşımları yaptı.



SU YOLU YAPTI

Özge Ulusoy, Londra'da yaşayan aşkı için sık sık İngiltere, Fransa ve İtalya'ya gidiyor.