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  • 14.09.2019
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Berk Suyabatmaz'dan boşanan hayatına renk kattı

Boşandıktan sonra yeni eve taşınacak olan , hayatına renk kattı. Güzel sunucu, yakında yerleşeceği evinin duvarlarını yeşile boyatıp ağaç resimleri çizdiriyor.

Boşandı hayatı renklendi

Berk Suyabatmaz'la evliliği geçtiğimiz hafta sona eren Burcu Esmersoy, eski eşiyle yaşadığı Göktürk'teki evinden ayrıldı.

Şimdilerde Zincirlikuyu'daki bir otelde konaklayan sunucu, bir yandan da yeni evinin tadilat işleriyle uğraşıyor. Evinin duvarını yeşile boyatıp ağaç resimleri çizdiren , yapım aşamasını da "Yeni eve güzel bir şeyler" notuyla paylaştı.

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