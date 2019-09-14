Berk Suyabatmaz'la evliliği geçtiğimiz hafta sona eren Burcu Esmersoy, eski eşiyle yaşadığı Göktürk'teki evinden ayrıldı.

Şimdilerde Zincirlikuyu'daki bir otelde konaklayan sunucu, bir yandan da yeni evinin tadilat işleriyle uğraşıyor. Evinin duvarını yeşile boyatıp ağaç resimleri çizdiren Burcu Esmersoy, yapım aşamasını da "Yeni eve güzel bir şeyler" notuyla paylaştı.