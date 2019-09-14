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  • 14.09.2019
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sevgilisi ’le evlilik hazırlığında...

Yaklaşık üç aydır ’le birlikte olan , evlilik kararı aldı. 36 yaşındaki oyuncu ve avukat sevgilisi, kısa bir süre önce ailelerini de bir araya getirdi.

Kural’ın Gizem’i

Ekranların başarılı ismi Ahmet Kural için evlilik zili çalıyor... Yaklaşık 3 aydan beri Çağla Gizem Çelik'le birlikte olan 36 yaşındaki oyuncu, iddiaya göre evlilik için ilk adımı attı. Genç çiftin aileleri, kısa bir süre önce tanıştı.


İlişkilerini gözlerden uzak yaşamak için daha çok Anadolu Yakası'nda bir araya gelen çiftin, 2020'nin ilk aylarında nişanlanacağı da konuşuluyor. Yine 'Gel Konuşalım'ın iddiasına göre ile avukat aşkı, 2020 yazında ise evlenecek.

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