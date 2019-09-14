Ekranların başarılı ismi Ahmet Kural için evlilik zili çalıyor... Yaklaşık 3 aydan beri Çağla Gizem Çelik'le birlikte olan 36 yaşındaki oyuncu, iddiaya göre evlilik için ilk adımı attı. Genç çiftin aileleri, kısa bir süre önce tanıştı.



İlişkilerini gözlerden uzak yaşamak için daha çok Anadolu Yakası'nda bir araya gelen çiftin, 2020'nin ilk aylarında nişanlanacağı da konuşuluyor. Yine 'Gel Konuşalım'ın iddiasına göre Ahmet Kural ile avukat aşkı, 2020 yazında ise evlenecek.