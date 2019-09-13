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  • 13.09.2019
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’ün sevgilisi kolları sıvadı! '' adlı filmiyle festivale katılacak

’ün işletmeci sevgilisi , şu sıralar farklı bir heyecan içinde... Önceki gün, sevgilisiyle ev alışverişine çıkarak evlilik sinyali veren Evirgen, çektiği ‘’ adlı kısa filmiyle de uluslararası festivallerde yarışacak.

Büyük heyecan

Güzel oyuncu Tuba Büyüküstün'ün işletmeci sevgilisi Umut Evirgen, ticaretteki başarısını sanat dünyasına da taşıdı. İstanbul'da çok sayıda mekanın işletmeciliğini yürüten Evirgen, Sinema-TV alanındaki yüksek lisansı bitirme tezi için bu yılın başında kısa film çekmişti. Evirgen, hem yazıp hem yönettiği 'İyi Yemek Öldürür' adlı filmini uluslararası kısa film festivallerinde beğeniye sunmak için kolları sıvadı.

SINIR AŞAN BAŞARI...
Evirgen, Seda Akman ve Burak Yamantürk'ün başrolündeki filmini 26 Eylül-5 Ekim arası Kanada'da düzenlenecek olan Edmonton Uluslararası Film Festival'de görücüye çıkaracak. Evirgen, Oscar ödüllü kısa filmlerin de yarışacağı festivalde kendi yapımıyla ter dökecek. İşletmeci, ayrıca 21-24 Kasım'daki Seattle Turkish Film Festivali ile 25-27 Kasım'daki Vancouver Film Festivali'nde de şansını deneyecek.

YÜZÜ GÜLÜYOR
Ünlü çift, önceki gün Maslak'ta ev alışverişindeydi. "Ufukta nikah mı var?" sorusunu yanıtsız bırakan ikiliden Evirgen'in güler yüzlü hali dikkat çekti.

AYDIN HAMZA

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