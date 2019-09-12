Yeşilçam'ın usta isimlerinden Süleyman Turan dün evinde ölü bulunmuş, yapılan incelemede Turan'ın geçirdiği kalp krizi sonucu 8 Eylül'de hayatını kaybettiği belirlenmişti. 83 yaşında vefat eden Süleyman Turan'ın cenazesi Üsküdar Şakirin Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Cenaze törenine Turan'ın kızı Beliz Turan'ın yanı sıra Orhan Gencebay, Hülya Koçyiğit, Kerem Alışık, Kadir İnanır, Nuri Alço, gibi ünlü isimler ile çok sayıda kişi katıldı. Beliz Turan babasının tabutuna gözyaşları içerisinde çiçek bıraktı.. Kızı, babası Süleyman Turan'ın tabutuna gözyaşları içinde çiçek koyarken Kadir İnanır, "Çok üzgünüm, gerçek bu. Süleyman'ı çok severdim. Bir gün benim için de gelirseniz çok sevinirim" dedi.
Birçok film ve dizide rol alan Turan'ın cenaze törenine, birçok dostu katıldı.
Yusuf Sezgin
Birçok film ve dizide rol alan Turan'ın cenaze törenine, birçok dostu katıldı.
Yusuf Sezgin
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