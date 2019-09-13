Bu yıl 14.'sü düzenlenen Contemporary Istanbul, önceki akşam VIP davetle açıldı. Cemiyet, iş ve magazin dünyasının ünlü isimleri bilet fiyatı 300 TL olarak belirlenen VIP açılışa akın etti. Misafirler, 23 ülkeden 510 sanatçının eserlerinin sergilendiği etkinliğe büyük ilgi gösterdi. Sergiye katılanlar arasında üç yıllık evliliklerini 2016'da olaylı bir şekilde bitiren Bade İşcil ile Malkoç Sualp de vardı. Sosyetik işadamı, sergiye yeni aşkı Güllü Aybar ve güzel oyuncudan olan oğlu Azur'la katıldı. Bade İşcil ise eski eşiyle aynı kareye girmemek için Sualp ile Aybar ikilisinden kaçtı.

ESKİ EŞLER KÖŞE KAPMACA OYNADI



Sualp, sergiyi kendisinden 13 yaş büyük 64 yaşındaki aşkı Güllü Aybar ve İşcil'den olan oğlu Azur'la gezdi.

SELFİE AYARI!

14.'sü düzenlenen Contemporary Istanbul'un bilet fiyatı, sergiyi selfie çekmek isteyen değil sanat meraklısı gezsin diye 120 TL'ye çıkartıldı.

AKIN AKIN SERGİYE



Ebru Şallı ile işadamı nişanlısı Uğur Akkuş



Aslılhan Doğan Turan ile kardeşi Dilahan



Hamile olan Ece Vahapoğlu ile Rachel Araz Kiresepi, şiş karınlarıyla poz verdi.



Genç oyuncu Tolga Sarıtaş, serginin açılışına sevgilisi Zeynep Mayruk ile birlikte katıldı.



Zeynep Sever Demirel



Serenay Sarıkaya da sergiye katılan isimler arasındaydı.