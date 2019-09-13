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  • 13.09.2019
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ile eski eşi aynı kareye girmemek için akla karayı seçti

Üç yıllık evliliklerini 2016’da olaylı bir şekilde bitiren ile , önceki akşam bir sanat etkinliğinde karşılaştı. Güzel oyuncu, yanında sevgilisi olan eski eşiyle aynı kareye girmemek için akla karayı seçti.

Kaçış sanatı

Bu yıl 14.'sü düzenlenen Contemporary Istanbul, önceki akşam VIP davetle açıldı. Cemiyet, iş ve magazin dünyasının ünlü isimleri bilet fiyatı 300 TL olarak belirlenen VIP açılışa akın etti. Misafirler, 23 ülkeden 510 sanatçının eserlerinin sergilendiği etkinliğe büyük ilgi gösterdi. Sergiye katılanlar arasında üç yıllık evliliklerini 2016'da olaylı bir şekilde bitiren Bade İşcil ile Malkoç Sualp de vardı. Sosyetik işadamı, sergiye yeni aşkı Güllü Aybar ve güzel oyuncudan olan oğlu Azur'la katıldı. ise eski eşiyle aynı kareye girmemek için Sualp ile Aybar ikilisinden kaçtı.

ESKİ EŞLER KÖŞE KAPMACA OYNADI

Sualp, sergiyi kendisinden 13 yaş büyük 64 yaşındaki aşkı ve İşcil'den olan oğlu Azur'la gezdi.

SELFİE AYARI!
14.'sü düzenlenen Contemporary Istanbul'un bilet fiyatı, sergiyi selfie çekmek isteyen değil sanat meraklısı gezsin diye 120 TL'ye çıkartıldı.

AKIN AKIN SERGİYE

Ebru Şallı ile işadamı nişanlısı Uğur Akkuş


Aslılhan Doğan Turan ile kardeşi Dilahan


Hamile olan Ece Vahapoğlu ile Rachel Araz Kiresepi, şiş karınlarıyla poz verdi.


Genç oyuncu Tolga Sarıtaş, serginin açılışına sevgilisi Zeynep Mayruk ile birlikte katıldı.


Zeynep Sever Demirel


Serenay Sarıkaya da sergiye katılan isimler arasındaydı.

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