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  • 12.09.2019
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'' tüm kategorilerde zirvede

'nin yaz dönemine damga vuran dizisi '' zirveye demir attı. Yayınlandığı ilk günden itibaren rakiplerini sollayan dizi, önceki akşam da kural bozmadı.

Tüm kategorilerde zirvede

ATV'nin yaz dönemine damga vuran dizisi 'Kimse Bilmez' zirveye demir attı. Yayınlandığı ilk günden itibaren rakiplerini sollayan dizi, önceki akşam da kural bozmadı. Salı akşamlarının vazgeçilmezi olan dizi, 13. bölümü ile Tüm Kategorilerde en çok izlenen dizi oldu.
Kimse Bilmez, Tüm Kişilerde yüzde 4.35 izlenme oranı ve yüzde 12.53 izlenme payı, AB'de yüzde 2.65 izlenme oranı ve yüzde 7.52 izlenme payı ve 20+ABC1'de yüzde 3.26 izlenme oranı ve yüzde 8.82 izlenme payı aldı.

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