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  • 11.09.2019
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'in eşi 22 çocuğa aldı

Eşi ’le sayısız miniğe yardım eli uzatan , yine iş başında... Güzel yenge, minik kızının 2. yaş gününde 22 çocuğa aldı.

Yardım'Sever'

Kısa bir süre önce kaleciliğe veda eden Volkan Demirel ile güzel eşi Zeynep Sever Demirel, bir kez daha alkışlık bir harekete imza attı. Yıllardır Türkiye'nin dört bir yanındaki çocuklara yardım eli uzatan Demirel çifti, geçtiğimiz günlerde yine kolları sıvadı. Küçük kızları Yeda'nın ikinci yaşını mütevazı bir partiyle kutlayan Zeynep Sever ile , başka minikleri de unutmadı.

Demirel çifti, Yeda'nın yaş gününde 'nin dört bir yanında bekleyen tam 22 çocuğu sevindirdi. Ünlü çiftin, yıllardır binlerce çocuğu yaptıkları kıyafet ve kırtasiye yardımlarıyla mutlu ettiği biliniyor...

MİNİKLERİ UNUTMUYOR
Demirel çifti, geçtiğimiz yıl da 'teki minikler için kışlık kıyafet ve kırtasiye yardımı yapmıştı.

BİNLERİN ANNESİ
Volkan Demirel'le evliliğinden iki kızı olan , sadece kendi çocukları için değil yardıma muhtaç binlerce minik için de emek harcıyor. Güzel yenge, Doğu'daki miniklere yardım eli uzatıp alkış alıyor.

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