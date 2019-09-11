Ezgi Mola, bu yaz sevgilisi Mustafa Aksakallı ile Çeşme'de bir mekan açtı. Mola'nın sevenleri de 'Boop Alaçatı'nın telefonlarını sık sık kilitledi.

Güzel oyuncunun fanları, mekanı arayıp "Ezgi Hanım'la görüşmek istiyorum", "Ezgi Hanım bu akşam oradaysa geleceğiz" diyerek mekanı ilgi yağmuruna tuttu. Güzel oyuncu ise bu sevgiden hayli memnun...