Bugünkü
Takvim
  • Saklambaç
  • 11.09.2019
  • Gazete

’nın hayranları Çeşme’deki mekanın telefonlarını kilitledi!

Sevgilisiyle Çeşme’de bir mekan açan ’nın hayranları, başarılı sanatçıyla konuşabilmek için defalarca telefonları kilitledi! Güzel oyuncu ise bu sevgiden hayli memnun...

Alo Ezgi sen misin?

Ezgi Mola, bu yaz sevgilisi Mustafa Aksakallı ile Çeşme'de bir mekan açtı. Mola'nın sevenleri de 'Boop Alaçatı'nın telefonlarını sık sık kilitledi.

Güzel oyuncunun fanları, mekanı arayıp "Ezgi Hanım'la görüşmek istiyorum", "Ezgi Hanım bu akşam oradaysa geleceğiz" diyerek mekanı ilgi yağmuruna tuttu. Güzel oyuncu ise bu sevgiden hayli memnun...

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSaklambaç HaberleriEzgi Mola’nın hayranları Çeşme’deki mekanın telefonlarını kilitledi!
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri