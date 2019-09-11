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  • 11.09.2019
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eşi 'la ’da adrenalin dolu anlar yaşadı

Usta sanatçı , eşi Sibel Hanım’la gittiği ’da adrenalin dolu anlar yaşadı. Ünlü sanatçı, eşiyle bir gökdelenin cam zeminli 78. katına çıkıp burada romantik pozlar verdi.

Romantizmin zirvesi

Eşi Sibel Erdoğan ile Tayland'a giden , cesaretini konuşturdu. Sibel Hanım'la Bangkok'taki King Power isimli gökdelenin zirvesine çıkan sanatçı, 78. kattan paylaşımlar yaptı.

Emrah ile eşinin, zemini cam olan gökdelenden verdiği pozlar, "Romantizmin zirvesindeler" dedirtti.

Emrah, zemini cam olan 78. kattan yaptığı bu paylaşımla cesaretini gözler önüne serdi.

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