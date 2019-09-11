Eşi Sibel Erdoğan ile Tayland'a giden Emrah, cesaretini konuşturdu. Sibel Hanım'la Bangkok'taki King Power isimli gökdelenin zirvesine çıkan sanatçı, 78. kattan paylaşımlar yaptı.
Emrah ile eşinin, zemini cam olan gökdelenden verdiği pozlar, "Romantizmin zirvesindeler" dedirtti.
Emrah, zemini cam olan 78. kattan yaptığı bu paylaşımla cesaretini gözler önüne serdi.
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