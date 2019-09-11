Uzun bir aradan sonra yeniden sahnelere dönen Özcan Deniz, önceki gece Yavru Vatan'daydı. Başarılı sanatçı, Girne'nin eşsiz panoramik manzarasında, muhteşem sanat performanslarına ev sahipliği yapan Elexus Hotel'de sahne aldı.

Yerli ve yabancı misafirlerine unutulmaz bir gece daha yaşattı. Deniz'in Arjantin'den gelen hayranları konser sırasında pankartlar açıp, sevgi gösterileri yaptı.

Pankartı görünce çok şaşıran sanatçı, sahneden hayranlarına öpücükler yolladı. "Aşk acısı çekenlere söylemek istiyorum" diyen Özcan Deniz'e, 'Sevdanın Rengi' adlı şarkısında yerli ve yabancı olmak üzere tüm hayranları hep bir ağızdan eşlik etti...





Deniz'in hayranları geçtiğimiz günlerde bu pankartı açıp, ünlü sanatçıya olan sevgilerini göstermişti.





Özcan Deniz, eski eşi Feyza Aktan'la barıştıktan sonra alyansını tekrar taktı.



