Adı geçtiğimiz yıl güzel oyuncular Cansu Dere ve Bestemsu Özdemir'le anılan Engin Akyürek'in kalbinin gerçek sahibi belli oldu. Özel hayatını objektiflerden uzak yaşamaya özen gösteren 38 yaşındaki oyuncunun bir yıldır moda tasarımcısı Nevbahar Doyuran adlı güzelle birlikte olduğu iddia edildi. Ortak arkadaşları vasıtasıyla tanışan ikili, birlikte görüntü vermemek için ise Anadolu Yakası'ndaki sakin mekanları tercih ediyor. Hatta ikili, iddiaya göre de mekanlara ayrı ayrı giriş-çıkış yapıyor.



Akyürek'in kalbini çalan güzel modacı, aynı zamanda yogayla da ilgileniyor.

AKYÜREK'E SON MODA AŞK...

Akyürek, bugüne kadar sevgilisini gizlemeyi başarsa da gizemli aşkının kimliği de ortaya çıktı. Yakışıklı oyuncunun kalbini çalmayı başaran Nevbahar Doyuran, İstanbul Teknik Üniversitesi Moda Tasarım mezunu... New York'taki Fashion Institute of Technology'de de yine aynı bölümle ilgili dört yıl eğitim alan güzel tasarımcı, şu sıralar ünlü moda markası Mavi'de çalışıyor. Bu arada şimdiye kadar hiç aşkıyla görüntülenmeyen Engin Akyürek'in Nevbahar Doyuran ile objektif karşısına geçip geçmeyeceği ise merak konusu...

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