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  • 11.09.2019
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ve 'den ’de müzik ziyafeti

Arabesk müziğin iki efsane ismi ile , önceki akşam ’de sevenlerine muhteşem bir müzik ziyafeti sundu...

Efsane buluşma

Harbiye Açıkhava, önceki akşam dev bir buluşmaya sahne oldu. Arabesk müziğin iki usta ismi Cengiz Kurtoğlu ve Ümit Besen, hayranlarıyla buluştu. İkili, sevenlerine müzik ziyafeti sundu.

Poll Production organizasyonu ile düzenlenen 'Paraf Halkın Yıldızları' konserleri kapsamındaki gecenin sürprizi Mustafa Sandal oldu. Kurtoğlu'nun 'Sonuna Kadar' şarkısına düet yaptığı Sandal'ı kucaklayıp havaya kaldırması ise güldürdü.

Kurtoğlu, "Sen sadece benim değil, tüm Türkiye'nin abisisin" diyen Musti'yi böyle havaya kaldırdı.

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