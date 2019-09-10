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  • 10.09.2019
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Royal Ascot’u aratmadı

7 ve 8 Eylül’de ’nda atlar kadar kadınlar da rekabetteydi. Longines Uluslararası Yarış Festivali’ne katılan sosyetikler, taktıkları tasarım şapkalarıyla Royal Ascot Yarışları’nı aratmadı.

Dörtnala şıklık

Türkiye Jokey Kulübü İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda düzenlenen 'Longines Uluslararası Yarış Festivali', 7 ve 8 Eylül'de seçkin davetliler ve at sahiplerinin katılımıyla gerçekleşti. Rachel Araz Kiresepi'den Tuğba Coşkun'a, Derya Açıkgöz'den Banu Sağnak'a kadar birçok ünlü ve sosyetik kadın, taktıkları tasarım şapkalarıyla şıklık yarışı sergiledi. Bu arada Veliefendi'deki Longines Uluslararası Yarış Festivali kapsamında Longines Topkapı Koşusu'nun kazananı Rhythm Divine isimli at oldu.

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