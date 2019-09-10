Türkiye Jokey Kulübü İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda düzenlenen 'Longines Uluslararası Yarış Festivali', 7 ve 8 Eylül'de seçkin davetliler ve at sahiplerinin katılımıyla gerçekleşti. Rachel Araz Kiresepi'den Tuğba Coşkun'a, Derya Açıkgöz'den Banu Sağnak'a kadar birçok ünlü ve sosyetik kadın, taktıkları tasarım şapkalarıyla şıklık yarışı sergiledi. Bu arada Veliefendi'deki Longines Uluslararası Yarış Festivali kapsamında Longines Topkapı Koşusu'nun kazananı Rhythm Divine isimli at oldu.