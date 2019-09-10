Kızı Leyla'ya geçtiğimiz ay kavuşan Seda Bakan, bebeği için anne sütünden şaşmadı. Minik kızını emziren oyuncu, sütünü arttırmak için de doğal yollara başvurdu.

Gün boyu rezene çayı ile bol bol su tüketen güzel oyuncu, bu sayede sütünü arttırdı. Bakan, önceki gün de bu sırrını kendi gibi anne olan takipçileriyle paylaştı. 34 yaşındaki oyuncuya verdiği bu doğal tüyo için takipçilerinden teşekkür mesajları yağdı.