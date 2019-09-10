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  • 10.09.2019
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Ünlü fotoğrafçı ile 'a demir attı!

Ünlü fotoğrafçı , Ege’nin incisine demir attı. Yakın dostu ile 26 bin euro’ya tekne kiralayıp mavi tura çıktı.

Bodrum’a 'Alaş'tı

Dünyaca ünlü sanatçılarla yakın ilişkisi olan Türk fotoğrafçı Mert Alaş, geçtiğimiz gün cemiyet hayatının gezgin ismi Mine Kalpakçıoğlu ile Bodrum'da buluştu... Uzun süre sonra bir araya gelip hasret gideren ikili, güne kahvaltıyla başladı. Alaş, bir tek kuş sütünün eksik olduğu masanın fotoğrafını Instagram'da paylaştı. Türk kahvaltısını ve mantımızı dünyaya tanıttı. İkili, öğle saatlerinde ise haftalık kirası 165 bin lira olan Kobra King isimli tekne ile mavi tura çıktı...

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