Berk Suyabatmaz'la 6 Eylül'de boşanan Burcu Esmersoy'dan beklenen hamle geldi. Esmersoy'un boşandıktan sonra Instagram'da 'Suyabatmaz' soyadını ne zaman sileceği merak konusu olmuştu.

Şu sıralar İspanya'da olan güzel sunucu, dün eski eşinin soyadını sosyal medyada silip Suyabatmaz devrinin kendisi için tamamen bittiğini gösterdi. Bu arada ikili, birbirlerini takip etmeyi sürdürüyor.

BORÇ İDDİALARI KIZDIRDI

Suyabatmaz ise hakkındaki "İşadamının borçları yüzünden kredi çekmesi evliliği bitirdi" iddiasına şu sözlerle sert çıktı: "20 senelik iş hayatımda kimseye 1 TL borcum yok!"