Bugünkü
Takvim
  • Saklambaç
  • 10.09.2019
  • Gazete

için Suyabatmaz devri kapandı!

, 6 Eylül’de 15 aylık evliliğini bitirdiği ’ın soyadına da veda etti. Esmersoy, eski eşinin soyadını sosyal medyada sildi.

Suyabatmaz devri kapandı

'la 6 Eylül'de boşanan Burcu Esmersoy'dan beklenen hamle geldi. Esmersoy'un boşandıktan sonra Instagram'da 'Suyabatmaz' soyadını ne zaman sileceği merak konusu olmuştu.
Şu sıralar İspanya'da olan güzel sunucu, dün eski eşinin soyadını sosyal medyada silip Suyabatmaz devrinin kendisi için tamamen bittiğini gösterdi. Bu arada ikili, birbirlerini takip etmeyi sürdürüyor.

BORÇ İDDİALARI KIZDIRDI
Suyabatmaz ise hakkındaki "İşadamının borçları yüzünden kredi çekmesi evliliği bitirdi" iddiasına şu sözlerle sert çıktı: "20 senelik iş hayatımda kimseye 1 TL borcum yok!"

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSaklambaç HaberleriBurcu Esmersoy için Suyabatmaz devri kapandı!
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri