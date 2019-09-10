Atv'nin reyting rekorları kıran dizisi 'Hercai'nin yıldızları Ebru Şahin ile Akın Akınözü, gönülleri fethetti. Her Cuma milyonları ekran başına kilitleyen dizi, çekimlerin yapıldığı Mardin'in turizmine de katkı sağladı. Dizinin bu başarısı karşılıksız kalmadı.

Şahin ile Akınözü, önceki akşam gerçekleştirilen 2. Midyat Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali'nde 'Midyat Turizm Elçisi' unvanına layık görüldü. İkili, Midyat Kaymakamlığı ile Midyat Belediyesi'nin işbirliğinde düzenlenen ve Kültür Bakanlığı tarafından desteklenen gecede hazır bulundu.

GURUR GECESİ...

Şahin ve Akınözü'ne plaketini Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz takdim etti. Dizi ekibiyle birlikte sahneye çıkan Ebru Şahin ve Akın Akınözü, plaketi alkışlar eşliğinde teslim aldı.



Dizinin minik yıldızı Ebrar Alya Demirbilek, Mardin'i çok sevdiğini söyledi.