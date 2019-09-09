Hayatının çeşitli dönemlerinde, aldığı kilolar nedeniyle eleştiri oklarını üzerine çeken 27 yaşındaki Demi Lovato, önceki gün Instagram'da mayolu fotoğrafını paylaştı

Lovato, bacaklarındaki selülitlerinde ise hiçbir düzeltme yapmadı. Fotoğrafın altına da şu notu yazdı: "Bu benim en büyük korkum. Editlenmemiş, üzerinde düzeltme yapılmamış bikinili bir fotoğrafım. Bedenim yüzünden mahcup edilmekten gerçekten çok yoruldum." ABD'li sanatçıya tüm dünyadan destek yağdı. O isimler arasında bir dönem ölüm kalım savaşı veren şarkıcı İrem Derici de vardı.



İrem Derici, anoreksiya (yeme bozukluğu) rahatsızlığı nedeniyle bir deri bir kemik kalmıştı.

Sözlerine 'Bıktım' diye başlayan Derici şu ifadeleri kullandı: "Bıktığım şey kadınlara yapılan bu baskı... Demi'yi büyük destekliyorum. Bu baskılar yüzünden canımdan oluyordum iki sene önce. O yüzden gerçekten bıktım ve biri isyan ettiğinde çok mutlu oluyorum..."

DESTEK YAĞDI

Demi Lovato'nun bu paylaşımına takipçilerinden çok sayıda mesaj geldi. 10 saat içinde 6 milyonun üzerinde beğeni alan fotoğrafın ardından takiçipçileri de kendi selülitlerini gözler önüne seren, filtresiz pozlarını Lovato'ya göndermeye başladı.