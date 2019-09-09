Güzel oyuncu Gökçe Bahadır, aksiyon tutkunu olup çıktı. Bahadır, geçtiğimiz yıllarda Akyaka'da kitesurf yaparak adrenaline doymuştu. 37 yaşındaki oyuncu, önceki gün de Marmaris'te denizin derinliklerinde bambaşka bir deneyim yaşadı. Bahadır, Dünya Serbest Dalış rekortmeni Şahika Ercümen ile Ege'nin maviliklerine daldı.

İlk kez dalış yapan Gökçe Bahadır, bu heyacanlı tecrübe sonrası Şahika Ercümen ile verdiği hatıra pozunu sosyal medyada paylaştı. Şahika Ercümen, kendisinden dalış dersi alan Bahadır'ın sert havaya rağmen gayet başarılı olduğunu dile getirdi. Güzel oyuncu, ayrıca Marmaris'teki Bonjuk Bay'da da kampa girdi. Gökçe Bahadır, Bonjuk Bay'da gün batımına karşı düzenlenen meditasyon ve yoga etkinliklerine katılıp ruhunu arındırdı.

DERSİ GEÇTİ

İlk dalış deneyimini başarıyla tamamlayan Bahadır, Ercümen'den övgüyü kaptı.



Bahadır, kitesurf de yapıyor.



AKSİYON TUTKUNU GÖKÇE

Kendini Ege'nin derinliklerine bırakan Gökçe Bahadır, suyun altında eğitmeni Şahika Ercümen'in objektifine böyle yansıdı.