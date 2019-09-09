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  • 09.09.2019
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düğün hazırlıklarına başladı! 'u forma sokacak...

Nişanlısı ’la nikah için gün sayan , hazırlıklara başladı. İşadamını detoks kampına sokan tutkunu eski manken, Akkuş’un düğüne kadar forma girmesini sağlayacak...

Damat detoksu

İşadamı Uğur Akkuş ile bu ay nikah masasına oturacak olan Ebru Şallı, hem kendisini hem de nişanlısını kampa soktu. Sağlıklı yaşam tutkunu olan eski manken, düğüne kadar fiziğini korumak ve nişanlısını forma sokmak için kolları sıvadı. Sofrasından sağlıklı yiyecekleri eksik etmeyen Şallı, kendi elleriyle hazırladığı detoks sularını da nişanlısıyla birlikte tüketiyor. 42 yaşındaki eski manken, önceki gün de nişanlısıyla detoks suyu içip hem toksinlerinden arındı hem de ödem attı.

Şallı; salatalık, yeşil elma, maydanoz, kereviz sapı, ıspanak, taze zencefil ve limon suyundan oluşan karışımı sosyal medyada da paylaşmayı ihmal etmedi.

ÖDEM ATIP FORM TUTTULAR
Bu arada detoks suyunun yanına pancar ezmesi de yapan Şallı, sağlıklı tariflerini nişanlısının geçen ayki doğum gününde de uygulamıştı. Ünlü sunucu, işadamına doğum gününde kendi elleriyle hazırladığı glütensiz ve rafine şekersiz pastayla sağlıklı bir jest yapmıştı.


Düzenli yürüyüş ve pilates yapan Şallı, antrenmanlarda Akkuş'la birlikte form tutuyor.

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