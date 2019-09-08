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  • 08.09.2019
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mide bulandırdı!

Sıkıntılı günlerini geride bırakan , burnunu karıştırırken görüntülendi. Sosyal medyada tepki yedi: Midemizi bulandırma...

Çirkin Bieber

Genç kızların sevgilisi olan Kanadalı şarkıcı Justin Bieber, geçtiğimiz Şubat ayında zor günler yaşadı. Depresyona giren genç şarkıcı, bir süre klinikte yattı. Tedaviden sonra evine dönen Bieber, hayatına kaldığı yerden devam etmeye başladı. Önceki gün de model eşi Hailey Baldwin ile alışverişe çıktı. Bieber, burnunu karıştırırken objektiflere takıldı. Bu kareyi gören dinleyicileri ise "Midemizi bulandırmayı kes" şeklinde yorumlar yaptı. Öte yandan geçen yıl gizlice evlenen çift, 30 Eylül'de ailelerinin ve dostların da yer alacağı bir nikah töreni düzenleyecek.

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