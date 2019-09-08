Eşi Yolanthe Cabau'nun gönlünü almak için akla karayı seçen Wesley Sneijder'e kötü haber! Galatasaray'ın eski yıldızı Sneijder, Mart ayında oğlu Xess Xava'nın annesi Cabau ile boşanacağını açıklayıp "Her şeyi ben berbat ettim. Hem de birkaç kere" diyerek de hatanın kendinde olduğunu itiraf etmişti. Ayrılıkla ilgili tıp oynayan güzel oyuncu, suskunluğunu geçtiğimiz gün Hollanda'daki Grazia dergisine bozdu.



Oğluyla renkli paylaşımlar yapan Cabau, adeta 'Hayat devam ediyor' mesajı verdi.

BOŞANMAKTA KARARLI

Şu sıralar 3 yaşındaki oğluyla Hollanda, İbiza ve Los Angeles arasında mekik dokuyan Cabau, şu sözlerle boşanmakta kararlı olduğunu gösterip Sneijder'in barışma umudunu söndürdü: "Zorlu bir süreç yaşıyorum. Ama bu süreçten güçlenerek çıkacağım. Aşk acıtmaz. İnsanların yanlış seçimleri acıtır. Şu an tüm hayatım oğlum."

"APTALLIK ETTİM" DEDİ İŞE YARAMADI

Hollandalı futbolcu, boşanma haberlerinin çıktığı dönemde 'Aptallık ettim' dese de bu açıklamadan güzel yenge, ikna olmadı.