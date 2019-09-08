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Diriliş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in eşi Fahriye Evcen'den duygusal paylaşım!

Diriliş Osman dizisinin atv ekranlarında başlamasına sayılı günler kala Burak Özçivit'in eşi Fahriye Evcen son günlerin en çok konuşulan ve takip edilen isimleri arasında yer aldı. Burak Özçivit'le evliliğinden Karan adında bir oğlu olan Fahriye Evcen'den önceki gün duygusal bir paylaşım geldi. İşte Fahriye Evcen'in o paylaşımı ve 8 Eylül 2019 tarihli Takvim gazetesinin Saklambaç sayfalarında yer alan haberlerden derlediğimiz magazin turu...

08.09.2019 07:55 - Son Güncelleme: 08.09.2019 07:55
Diriliş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in eşi Fahriye Evcen'den duygusal paylaşım!

İşte Fahriye Evcen'in o paylaşımı ve 8 Eylül 2019 tarihli Takvim gazetesinin Saklambaç sayfalarında yer alan haberlerden derlediğimiz magazin turu...

Diriliş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in eşi Fahriye Evcen'den duygusal paylaşım!

KARAN YAKASINA YAPIŞTI
Burak Özçivit'le evliliğinden Karan adında bir oğlu olan Fahriye Evcen'den önceki gün duygusal bir paylaşım geldi. Güzel oyuncu, paylaştığı pozuna, "Yakaya sımsıkı tutunan o el... Bilen bilir verdiği huzuru; kelimelerle anlatılmaz" notu düştü.

Diriliş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in eşi Fahriye Evcen'den duygusal paylaşım!

EĞLENCELİ ÇEKİM
'Nasipse Olur' filminin afiş çekimleri önceki gün Kasvera Stüdyoları'nda yapıldı. Burak Sevinç, Algı Eke ve Nur Sürer'in başrollerini paylaştığı filmin afiş çekimi de eğlenceli geçti. Algı Eke, "Eğlenceli ve sımsıcak bir aşk hikayesi izleyenleri bekliyor" dedi.

Diriliş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in eşi Fahriye Evcen'den duygusal paylaşım!

40 YIL SONRA BULUŞTULAR
Muazzez Abacı ile Mustafa Keser önceki gün Poll Production organizasyonu ve Paraf sponsorluğundaki 'Halkın Yıldızları' konserlerinde sahne aldı. Keser ile 40 yıl sonra aynı sahneyi paylaşan Abacı, "Ben bugün onu dinlerken mest oldum" derken, ikilinin düeti ayakta alkışlandı.

Diriliş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in eşi Fahriye Evcen'den duygusal paylaşım!

YİĞİDO SERKAN
Sivas Kongresi'nin 100. Yılı etkinlikleri kapsamında sahne alan Sivaslı sanatçı Serkan Kaya, hemşehrilerine unutulmaz bir 100. yıl gecesi yaşattı. Sivas'ta doğup büyüyen Serkan Kaya'nın konserini 60 bin kişi izledi.

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