Diriliş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in eşi Fahriye Evcen'den duygusal paylaşım!

EĞLENCELİ ÇEKİM

'Nasipse Olur' filminin afiş çekimleri önceki gün Kasvera Stüdyoları'nda yapıldı. Burak Sevinç, Algı Eke ve Nur Sürer'in başrollerini paylaştığı filmin afiş çekimi de eğlenceli geçti. Algı Eke, "Eğlenceli ve sımsıcak bir aşk hikayesi izleyenleri bekliyor" dedi.