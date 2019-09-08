Diriliş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in eşi Fahriye Evcen'den duygusal paylaşım!
Diriliş Osman dizisinin atv ekranlarında başlamasına sayılı günler kala Burak Özçivit'in eşi Fahriye Evcen son günlerin en çok konuşulan ve takip edilen isimleri arasında yer aldı. Burak Özçivit'le evliliğinden Karan adında bir oğlu olan Fahriye Evcen'den önceki gün duygusal bir paylaşım geldi. İşte Fahriye Evcen'in o paylaşımı ve 8 Eylül 2019 tarihli Takvim gazetesinin Saklambaç sayfalarında yer alan haberlerden derlediğimiz magazin turu...
08.09.2019 07:55
- Son Güncelleme: 08.09.2019 07:55
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