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Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin'in aklı Tayland'da kaldı

ATV'de yayınlanan ekranların sevilen dizisi Hercai'de "Reyyan Şadoğlu" karakterine hayat veren güzel oyuncu Ebru Şahin, geçtiğimiz haftalarda Tayland'a gitti. Güzel oyuncunun aklı orada kaldı. Hercai dizisinin genç yıldızı Ebru Şahin, 2 milyon 300 bin kişinin takip ettiği Instagram hesabından Tayland'da filler ile çektirdiği fotoğrafları paylaştı. İşte Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin'in paylaştığı o kare ve 7 Eylül 2019 tarihli Takvim gazetesinin Saklambaç sayfalarında yer alan haberlerden derlediğimiz magazin turu...

07.09.2019 07:58 - Son Güncelleme: 07.09.2019 07:58
Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin'in aklı Tayland'da kaldı

DEV DOST
Geçtiğimiz haftalarda Tayland'a giden Ebru Şahin'in aklı, orada kaldı.

Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin'in aklı Tayland'da kaldı

atv'nin başarılı dizisi Hercai'nin yıldızı, dün 2 milyon 300 bin kişinin takip ettiği Instagram'da Tayland'da fillerle çektirdiği bu kareleri paylaştı.

Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin'in aklı Tayland'da kaldı

İşte Ebru Şahin'in paylaştığı o kare ve 7 Eylül 2019 tarihli Takvim gazetesinin Saklambaç sayfalarında yer alan haberlerden derlediğimiz magazin turu...

Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin'in aklı Tayland'da kaldı

SABAH KUŞAĞININ LİDERİ

Müge Anlı ile Tatlı Sert, 100 program arasında yine zirvedeydi.

Hafta içi her gün atv'de ekrana gelen Müge Anlı ile Tatlı Sert, sabah kuşağının vazgeçilmezi olmaya devam ediyor. Kantar Medya'nın verilerine göre, Müge Anlı ile Tatlı Sert, Tüm Kişiler'de %28,60 AB Sosyal Statü'de %26,33 ve 20 ABC1 kategorisinde %31,70 izlenme payı alıp Prime Time'da yayınlanan tüm dizi ve programları geride bıraktı.

Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin'in aklı Tayland'da kaldı

KİBARİYE OYNATTI
Halil Sezai ve Kibariye önceki gün Poll Production organizasyonu Paraf sponsorluğunda gerçekleşen 'Halkın Yıldızları'nda sahne aldı. Harbiye Açıkhava'daki konserde birlikte şarkı söyleyen ikili, roman havası eşliğinde böyle oynadı.


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