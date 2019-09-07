Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin'in aklı Tayland'da kaldı
ATV'de yayınlanan ekranların sevilen dizisi Hercai'de "Reyyan Şadoğlu" karakterine hayat veren güzel oyuncu Ebru Şahin, geçtiğimiz haftalarda Tayland'a gitti. Güzel oyuncunun aklı orada kaldı. Hercai dizisinin genç yıldızı Ebru Şahin, 2 milyon 300 bin kişinin takip ettiği Instagram hesabından Tayland'da filler ile çektirdiği fotoğrafları paylaştı. İşte Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin'in paylaştığı o kare ve 7 Eylül 2019 tarihli Takvim gazetesinin Saklambaç sayfalarında yer alan haberlerden derlediğimiz magazin turu...
SABAH KUŞAĞININ LİDERİ
Müge Anlı ile Tatlı Sert, 100 program arasında yine zirvedeydi.
Hafta içi her gün atv'de ekrana gelen Müge Anlı ile Tatlı Sert, sabah kuşağının vazgeçilmezi olmaya devam ediyor. Kantar Medya'nın verilerine göre, Müge Anlı ile Tatlı Sert, Tüm Kişiler'de %28,60 AB Sosyal Statü'de %26,33 ve 20 ABC1 kategorisinde %31,70 izlenme payı alıp Prime Time'da yayınlanan tüm dizi ve programları geride bıraktı.