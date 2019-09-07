Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin'in aklı Tayland'da kaldı

SABAH KUŞAĞININ LİDERİ



Müge Anlı ile Tatlı Sert, 100 program arasında yine zirvedeydi.



Hafta içi her gün atv'de ekrana gelen Müge Anlı ile Tatlı Sert, sabah kuşağının vazgeçilmezi olmaya devam ediyor. Kantar Medya'nın verilerine göre, Müge Anlı ile Tatlı Sert, Tüm Kişiler'de %28,60 AB Sosyal Statü'de %26,33 ve 20 ABC1 kategorisinde %31,70 izlenme payı alıp Prime Time'da yayınlanan tüm dizi ve programları geride bıraktı.