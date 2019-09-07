Neredeyse tüm yazı Bodrum'da geçiren Özlem Yıldız, tatile doymak bilmedi. Kısa bir kaçamak için önceki gün Akyarlar'a giden 42 yaşındaki sunucu, babasıyla neşeli anlar yaşadı. Özlem Yıldız, masmavi denizin keyfini çıkardı.
42 yaşındaki sunucuya tatilde, babası Ertuğrul Bey eşlik ediyor.
Özlem Yıldız, çıktığı tekne turunda Bodrum'un masmavi denizinde keyif sürdü.
42 yaşındaki sunucuya tatilde, babası Ertuğrul Bey eşlik ediyor.
Özlem Yıldız, çıktığı tekne turunda Bodrum'un masmavi denizinde keyif sürdü.
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