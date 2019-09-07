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, tatile doymak bilmedi

, tatile doymak bilmedi. Kısa bir kaçamak için önceki gün Akyarlar'a giden 42 yaşındaki sunucu, babasıyla neşeli anlar yaşadı. Özlem Yıldız, masmavi denizin keyfini çıkardı.

Bodrum 'Yıldız'ı
Neredeyse tüm yazı Bodrum'da geçiren Özlem Yıldız, tatile doymak bilmedi. Kısa bir kaçamak için önceki gün Akyarlar'a giden 42 yaşındaki sunucu, babasıyla neşeli anlar yaşadı. , masmavi denizin keyfini çıkardı.



42 yaşındaki sunucuya tatilde, babası eşlik ediyor.



Özlem Yıldız, çıktığı tekne turunda 'un masmavi denizinde keyif sürdü.

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