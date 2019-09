Sosyal medyada çektiği makyaj videolarıyla ünlenen Danla Bilic, önceki gün blogger arkadaşı Can Direkli ile beraber New York Moda Haftası'na katılmak için ABD'ye gitti. Instagram'da 3 milyon 800 bin takipçisi olan 25 yaşındaki Bilic, önceki akşam ise Türk arkadaşlarıyla soluğu New York'un gözde mekanlarından Nobu'da aldı.