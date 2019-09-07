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  • 07.09.2019
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'ta 'in hışmına uğradı! Güvenliğe şikayet etti...

fenomeni , önceki akşam ’ta ’ın hışmına uğradı. Dünyaca i sevgilisiyle görüntülerken yakayı ele veren Bilic, Kendall tarafından güvenliğe şikayet edildi. Bunun üzerine ünlü fenomen, telefonuna kısa süreli veda etti.



Sosyal medyada çektiği makyaj videolarıyla ünlenen Danla Bilic, önceki gün blogger arkadaşı Can Direkli ile beraber New York Moda Haftası'na katılmak için ABD'ye gitti. Instagram'da 3 milyon 800 bin takipçisi olan 25 yaşındaki Bilic, önceki akşam ise Türk arkadaşlarıyla soluğu New York'un gözde mekanlarından Nobu'da aldı.

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