Yeşilçam'ın usta ismi Perihan Savaş, önceki gün hayatının en duygusal anlarından birini yaşadı. Ünlü sanatçının, merhum eşi Yılmaz Zafer'den olan oğlu Savaş; aldığı eğitimdeki becerilerini, annesinin adını verdiği yeni nesil meyhane 'Perihan'da hayata geçirdi.

Özyeğin Üniversitesi Gastronomi bölümünde okuyan genç delikanlı, "Restoranda kendi geliştirdiğim mezeler yer alıyor" dedi. Perihan Savaş ise şöyle dedi: "Dükkanı açmak oğlumun fikriydi. Mekana adımı vermesi beni çok duygulandırdı."



Savaş ile merhum eşinin oynadığı 'Allah Düşürmesin' adlı filmin afişi hediye edilen anne ile oğul, duygulandı.



Savaş Zafer, annesinin adını verdiği modern meyhaneyi Göztepe Bağdat Caddesi'nde açtı.