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  • 06.09.2019
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’ın oğlu ticarete atıldı! Mekana verdiği isim duygulandırdı...

’ın merhum eşi ’den olan oğlu Savaş, ticarete atıldı. Gastronomi okuyan delikanlı, açtığı mekana annesinin adını vererek sanatçıyı duygulandırdı.

Duygusal açılış

Yeşilçam'ın usta ismi Perihan Savaş, önceki gün hayatının en duygusal anlarından birini yaşadı. Ünlü sanatçının, merhum eşi Yılmaz Zafer'den olan oğlu Savaş; aldığı eğitimdeki becerilerini, annesinin adını verdiği yeni nesil meyhane 'Perihan'da hayata geçirdi.

Özyeğin Üniversitesi Gastronomi bölümünde okuyan genç delikanlı, "Restoranda kendi geliştirdiğim mezeler yer alıyor" dedi. ise şöyle dedi: "Dükkanı açmak oğlumun fikriydi. Mekana adımı vermesi beni çok duygulandırdı."


Savaş ile merhum eşinin oynadığı 'Allah Düşürmesin' adlı filmin afişi hediye edilen anne ile oğul, duygulandı.


Savaş Zafer, annesinin adını verdiği modern meyhaneyi Göztepe 'nde açtı.

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