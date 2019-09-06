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Pop müziğin aykırı kızı Aleyna Tilki yine yaptı yapacağını! Görenler şaştı kaldı!

Pop müziğin aykırı kızı Aleyna Tilki, şımarık tavırlarıyla sık sık eleştiri topluyor. Önceki gün İstanbul'da bir AVM'de görülen Tilki, yaptığıyla yine şaşırttı. İşte Aleyna Tilki haberinin detayları ve 6 Eylül 2019 tarihli Takvim gazetesinin Saklambaç sayfalarında yer alan haberlerden derlediğimiz magazin turu...

06.09.2019 07:44 - Son Güncelleme: 06.09.2019 07:44
Pop müziğin aykırı kızı Aleyna Tilki yine yaptı yapacağını! Görenler şaştı kaldı!

İşte 6 Eylül 2019 tarihli Takvim gazetesinin Saklambaç sayfalarında yer alan haberlerden derlediğimiz magazin turu...

Pop müziğin aykırı kızı Aleyna Tilki yine yaptı yapacağını! Görenler şaştı kaldı!

SIKINTILI ALEYNA
Pop müziğin aykırı kızı Aleyna Tilki, şımarık tavırlarıyla sık sık eleştiri topluyor. Önceki gün Zorlu AVM'ye giden popçu, karnındaki boyayla dikkat çekti.

Pop müziğin aykırı kızı Aleyna Tilki yine yaptı yapacağını! Görenler şaştı kaldı!

Tilki, "Evde boya yapıyordum. Sıkıldım kendime de boya sürdüm" dedi.

Pop müziğin aykırı kızı Aleyna Tilki yine yaptı yapacağını! Görenler şaştı kaldı!

ÇUKUROVA HEYECANI
ATV'nin reyting rekortmeni dizisi 'Bir Zamanlar Çukurova'nın ikinci sezonunun ilk görüntüleri önceki gün yayınlandı. Yakında yeniden atv izleyicisiyle buluşacak olan dizinin yeni sezon fragmanı, büyük heyecan yarattı. Merakla beklenen dizinin ikinci sezon fragmanı, sosyal medyada kısa sürede yayılıp büyük ilgi gördü. Dizinin tutkunları, fragmana sosyal medyada övgüler yağdırdı.

35 hafta boyunca saklanan en büyük sırrın, sezon finalinde açığa çıkmasının ardından dizinin takipçileri yeni sezonda Yılmaz'ın gerçekleri öğrendikten sonra ne yapacağını heyecanla bekliyor. İkinci sezonun ilk fragmanında Hünkar, Yılmaz ve Fekeli arasındaki silahlı hesaplaşma ile Demir ve Şermin'in görüntüsü yeni sezona dair ilk ipuçlarını içeriyor.

Pop müziğin aykırı kızı Aleyna Tilki yine yaptı yapacağını! Görenler şaştı kaldı!

KUAFÖR KAZASI
Usta sanatçı Nükhet Duru, önceki gün Nişantaşı City's çıkışı objektife takıldı. Elindeki yarası dikkat çeken Duru, "Harbiye konseri öncesi kuaförün kazasına kurban gittim, maşa ile elimi yaktı" diye konuştu.

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