Pop müziğin aykırı kızı Aleyna Tilki yine yaptı yapacağını! Görenler şaştı kaldı!
Pop müziğin aykırı kızı Aleyna Tilki, şımarık tavırlarıyla sık sık eleştiri topluyor. Önceki gün İstanbul'da bir AVM'de görülen Tilki, yaptığıyla yine şaşırttı. İşte Aleyna Tilki haberinin detayları ve 6 Eylül 2019 tarihli Takvim gazetesinin Saklambaç sayfalarında yer alan haberlerden derlediğimiz magazin turu...
ÇUKUROVA HEYECANI
ATV'nin reyting rekortmeni dizisi 'Bir Zamanlar Çukurova'nın ikinci sezonunun ilk görüntüleri önceki gün yayınlandı. Yakında yeniden atv izleyicisiyle buluşacak olan dizinin yeni sezon fragmanı, büyük heyecan yarattı. Merakla beklenen dizinin ikinci sezon fragmanı, sosyal medyada kısa sürede yayılıp büyük ilgi gördü. Dizinin tutkunları, fragmana sosyal medyada övgüler yağdırdı.
35 hafta boyunca saklanan en büyük sırrın, sezon finalinde açığa çıkmasının ardından dizinin takipçileri yeni sezonda Yılmaz'ın gerçekleri öğrendikten sonra ne yapacağını heyecanla bekliyor. İkinci sezonun ilk fragmanında Hünkar, Yılmaz ve Fekeli arasındaki silahlı hesaplaşma ile Demir ve Şermin'in görüntüsü yeni sezona dair ilk ipuçlarını içeriyor.