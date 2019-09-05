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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni yıldızı Naz Elmas paylaştı! Sosyal medya yıkıldı! İşte o kare...

Atv'nin fenomen dizisi 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın çekimlerine start verildi. Dizinin yeni sezonunda kadroya dahil olan Burak Sergen ile Naz Elmas da dün 'EDHO' setindeydi. Elmas'ın yayınladığı kare EDHO fanlarını heyecanlandırdı... İşte Naz Elmas'ın paylaştığı o kare ve 5 Eylül 2019 tarihli Takvim gazetesinin Saklambaç sayfalarında yer alan haberlerden derlediğimiz magazin turu...

05.09.2019 07:44 - Son Güncelleme: 05.09.2019 07:44
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni yıldızı Naz Elmas paylaştı! Sosyal medya yıkıldı! İşte o kare...

MUHTEŞEM BULUŞMA
Atv'nin fenomen dizisi 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın çekimlerine start verildi. Dizinin yeni sezonunda kadroya dahil olan Burak Sergen ile Naz Elmas da dün 'EDHO' setindeydi.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni yıldızı Naz Elmas paylaştı! Sosyal medya yıkıldı! İşte o kare...

İkili, dizinin başrolü Oktay Kaynarca ile sette böyle poz verdi. Güzel oyuncu, efsane buluşmayı sosyal medyada paylaştı. Elmas'ın yayınladığı bu kare 'EDHO' fanlarını heyecanlandırdı...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni yıldızı Naz Elmas paylaştı! Sosyal medya yıkıldı! İşte o kare...

DÖRTNALA START
Yeni sezonda da milyonları atv ekranına kilitleyecek olan 'Bir Zamanlar Çukurova' dizisinin çekimlerine önceki gün başlandı. Hilal Altınbilek, Adana'daki sette renkli karelere imza attı. Güzel oyuncu, çekim arasında çiftlikteki atlarla böyle poz verip hayvan sevgisini gözler önüne serdi.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni yıldızı Naz Elmas paylaştı! Sosyal medya yıkıldı! İşte o kare...

MAĞAZA KAPATTI
Bülent Ersoy, Bodrum'da para saçıyor. Bodrum'da malikane alan Diva, önceki akşam da Türkbükü'nde bir mağazada 10 bin liralık kıyafet alışverişi yaptı. Ersoy, daha sonra Atılay Balık'ta da ziyafet çekti.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni yıldızı Naz Elmas paylaştı! Sosyal medya yıkıldı! İşte o kare...

AFİŞİ HALK SEÇTİ
Halter sporunun efsane ismi Naim Süleymanoğlu'nun hayatını anlatan 'Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu' filminin afişini halk sosyal medyada seçti. Çekimleri devam eden filmin afişinde ise "Başarıya giden yolda tüm Türkiye arkanda" mesajı veriliyor.

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