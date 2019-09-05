Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni yıldızı Naz Elmas paylaştı! Sosyal medya yıkıldı! İşte o kare...

MAĞAZA KAPATTI

Bülent Ersoy, Bodrum'da para saçıyor. Bodrum'da malikane alan Diva, önceki akşam da Türkbükü'nde bir mağazada 10 bin liralık kıyafet alışverişi yaptı. Ersoy, daha sonra Atılay Balık'ta da ziyafet çekti.