Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni yıldızı Naz Elmas paylaştı! Sosyal medya yıkıldı! İşte o kare...
Atv'nin fenomen dizisi 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın çekimlerine start verildi. Dizinin yeni sezonunda kadroya dahil olan Burak Sergen ile Naz Elmas da dün 'EDHO' setindeydi. Elmas'ın yayınladığı kare EDHO fanlarını heyecanlandırdı... İşte Naz Elmas'ın paylaştığı o kare ve 5 Eylül 2019 tarihli Takvim gazetesinin Saklambaç sayfalarında yer alan haberlerden derlediğimiz magazin turu...
05.09.2019 07:44
- Son Güncelleme: 05.09.2019 07:44
DÖRTNALA START
Yeni sezonda da milyonları atv ekranına kilitleyecek olan 'Bir Zamanlar Çukurova' dizisinin çekimlerine önceki gün başlandı. Hilal Altınbilek, Adana'daki sette renkli karelere imza attı. Güzel oyuncu, çekim arasında çiftlikteki atlarla böyle poz verip hayvan sevgisini gözler önüne serdi.
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