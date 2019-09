Brezilyalı oyuncu Jessica May 4 Ekim'de vizyona girecek, yeni filmi "Dert Bende"nin çekimleri tamamlandıktan sonra tatil için Rize'yi tercih etti.



MUTLAKA GÖRMELİSİNİZ

Karadeniz'in eşsiz doğası, muhteşem yemekleri ve güzel insanlarına duyduğu sevgiyi her fırsatta dile getiren May, şöyle dedi: "Genelde insanlar tatil için Ege ve Akdeniz'i tercih ediyor ama Karadeniz'de apayrı bir cennet var. Herkes burayı ömründe bir kez de olsa mutlaka görmeli."