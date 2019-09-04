Hafta içi her gün atv'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert, yine sabah kuşağının vazgeçilmezi oluyor. Önceki gün yeni sezonun ilk bölümüyle ekrana gelen program, Kantar Medya verilerine göre gün içerisinde yayınlanan 100 program arasında en yüksek izlenme payı alan yapım oldu.

Müge Anlı ile Tatlı Sert; Tüm Kişiler kategorisinde %23,01, AB Sosyal Statü'de %22,72 ve 20+ABC1 kategorisinde %25,45 izlenme payına ulaşarak Prime Time'da yayınlanan tüm dizi ve programları geride bıraktı.