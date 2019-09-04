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  • 04.09.2019
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Doğa aşığı ile eşi ’dan lüks tutkunlarına ders!

Doğa aşığı ile eşi ’dan lüks tutkunlarına ders... Ünlü çift, önceki gün lüks otellerde para saçmak yerine ’de kamp kurup doğanın kalbinde baş başa aşk tazeledi...

Organik aşk

Her fırsatta kendilerini doğanın kucağına atan Neslihan Atagül ile kendi gibi oyuncu eşi Kadir Doğulu, önceki gün yine kural bozmadı. Magazin dünyasının gözde çifti, lüks otellerde keyif çatmak yerine Karadeniz'e karşı kamp kurdu.



Karadeniz'e karşı çadır kuran çift, gün batımında aşk tazeledi.

yakınlarındaki bir tepede çadır kuran ikili, ormanlık alanda da köpekleriyle doğa yürüyüşü yapıp oksijene doydu.

Atagül ile Doğulu, karınları acıkınca da ormandan topladıkları odunlarla deniz manzaralı çadırlarının yanı başında yaktıkları ateşte yemek pişirdi.

LÜKS TUTKUNU İSİMLERE İNAT!
Doğa aşığı ünlü çift, çıktıkları organik tatilden paylaşım yapmayı da ihmal etmedi. Yaz boyunca beş yıldız otellerde lüksün sınırlarını zorlayan sanat ve sosyetenin ünlü isimlerinin aksine açık havada kamp kuran ikili, mütevazılıklarıyla hayranlarının gönlünde bir kez daha taht kurdu. Baş başa romantik anlar yaşayan çiftin organik aşkı da takdir topladı

Doğa dostu ikili, köpekleriyle çıktıkları orman yürüyüşünde çevredeki çöpleri de topladı. Ünlü çift, geçtiğimiz yıl da ve Ege kıyılarında kamp yapmıştı.

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