Geçtiğimiz sezon her Cuma milyonları atv ekranına kilitleyen dizi 'Hercai'nin yıldızları Ebru Şahin ile Akın Akınözü, Cosmopolitan dergisinin Eylül sayısına kapak oldu. Mardin'de çekilen dizideki performanslarıyla hayranlarının gönlünde taht kuran ikili, renkli pozlarıyla modellere taş çıkardı. İki düşman ailenin birbirine sevdalı çocuklarını canlandırarak modern 'Romeo ve Juliet'i andıran Şahin ile Akınözü, röportaj sırasında da samimi açıklamalar yaptı.



Dergiye kapak olan ikili, sosyal medyaya damga vurdu.

AŞK MÜCADELE İSTER

Dizide düşmanı 'Miran'a sevdalı 'Reyyan'ı canlandıran Ebru Şahin, aşkı şu sözlerle tanımladı: "Benim için aşk, tüm güzel enerji ve kaygıların tüm insani duyguların birlikteliğiyle içine kök salan bir bebek. Çünkü aşkı da sonsuza kadar içinde hapsedemezsin. Doğmasına izin vermeli, beslenip güzelleştiğini görmelisin. Ona izin verdiğinde aşk senden kopmuş olamaz." Akın Akınözü ise "Aşk için 'öğretmen' diyebilirim. Çünkü aşk, kişiye kendi benliği ve hayatıyla ilgili çok önemli farkındalıklar katıyor" dedi. Akınözü, "Uğruna mücadele etmeyeceğin bir aşk, aşk değildir" diyerek de 'Miran'ın Reyyan'a olan ölümsüz aşkının altını çizdi. Başarılı oyunculardan Ebru Şahin, rollerine nasıl hazırlandıklarını da şöyle anlattı:

DEDEKTİF GİBİ HAZIRLIK

"Senaryoya dedektif gibi yaklaşıp, sorabildiğim kadar çok soru soruyorum. Onlara cevap ararken de karakter kendiliğinden gelişmeye başlıyor. Kendi enstrümanımı tanıdıkça; karakterin sahnedeki duygusunu anlamak ve anlamlandırmak için müzik dinlemenin bende çok etkili olduğunu keşfettim." Akınözü ise "Miran rolü için at binmeyi öğrendim. Onun gibi nasıl konuşabilirim diye düşündüm. Ekranda güzel görünmek değil, o kişi olabilmek en büyük gayem" sözleriyle takdir topladı.

BAŞARININ SIRRI

Ekranda çok iyi bir çift olan ikili, bunda saygı, sevgi, hoşgörü ve anlayışın etkili olduğunu savunuyor. Hercai ile genç kızların sevgilisi haline gelen Akınözü ise dizi için "Oyunculukta emekleyen bir bebekken, Hercai ile ayaklarımın üzerinde yürümeye başladım" dedi.