Son dönemde artan sosyal medyadaki sözlü şiddet, artık "Pes" dedirtiyor. Önceki gün ailesiyle Marmaris'teki Kameriye Adası'na giden Pınar Altuğ Atacan, son derece duyarlı bir hareketle keçileri besledi.
Pet şişeyle keçileri beslediği anlarını Instagram'da paylaşan güzel oyuncuya, özellikle hemcinslerinden anlamsız eleştiriler geldi. Altuğ'a yapılan bu şiddet ise "Keçileri iyice kaçırdık" dedirtti!
Pet şişeyle keçileri beslediği anlarını Instagram'da paylaşan güzel oyuncuya, özellikle hemcinslerinden anlamsız eleştiriler geldi. Altuğ'a yapılan bu şiddet ise "Keçileri iyice kaçırdık" dedirtti!
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