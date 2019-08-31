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  • 31.08.2019
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'a da yazılanlar 'pes' dedirtti! "Keçileri kaçırdık"

, önceki gün keçileri beslediği anları paylaştı. Güzel oyuncuya, dan yazılanlar ‘Bu kadarına pes’ dedirtti! Altuğ'a yapılan bu şiddet ise "Keçileri iyice kaçırdık" dedirtti!

Keçileri kaçırdık
Son dönemde artan daki sözlü şiddet, artık "Pes" dedirtiyor. Önceki gün ailesiyle Marmaris'teki Kameriye Adası'na giden Pınar Altuğ Atacan, son derece duyarlı bir hareketle keçileri besledi.



Pet şişeyle keçileri beslediği anlarını 'da paylaşan güzel oyuncuya, özellikle hemcinslerinden anlamsız eleştiriler geldi. Altuğ'a yapılan bu şiddet ise "Keçileri iyice kaçırdık" dedirtti!

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