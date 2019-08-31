'Kim'i takar kimi bakar

Özge Özpirinçci, geçtiğimiz aylarda gittiği New York'taki anılarını yad etti. Güzel oyuncu, çok beğendiği ancak fiyatını yüksek bulduğu için satın alamadığı Judith Leiber marka çantalarla verdiği pozları paylaştı.
Ünlü oyuncunun, taşlarla süslü hamburger ve patates kızartması şeklindeki çantaların fiyatı 5 bin 695 dolar yani yaklaşık 33 bin TL... Bu son moda çantaları takan isimlerin başında ise Kim Kardashian geliyor.
Ünlü oyuncunun, taşlarla süslü hamburger ve patates kızartması şeklindeki çantaların fiyatı 5 bin 695 dolar yani yaklaşık 33 bin TL... Bu son moda çantaları takan isimlerin başında ise Kim Kardashian geliyor.
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