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  • 31.08.2019
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'Kim'i takar kimi bakar

Özge ​Özpirinçci, geçtiğimiz aylarda gittiği 'taki anılarını yad etti. Güzel oyuncu, çok beğendiği ancak fiyatını yüksek bulduğu için satın alamadığı marka çantalarla verdiği pozları paylaştı. Ünlü oyuncunun, taşlarla süslü hamburger ve patates kızartması şeklindeki çantaların fiyatı 5 bin 695 dolar yani yaklaşık 33 bin TL... Bu son moda çantaları takan isimlerin başında ise Kim Kardashian geliyor.

'Kim'i takar kimi bakar
Özge ​Özpirinçci, geçtiğimiz aylarda gittiği New York'taki anılarını yad etti. Güzel oyuncu, çok beğendiği ancak fiyatını yüksek bulduğu için satın alamadığı Judith Leiber marka çantalarla verdiği pozları paylaştı.



Ünlü oyuncunun, taşlarla süslü hamburger ve patates kızartması şeklindeki çantaların fiyatı 5 bin 695 dolar yani yaklaşık 33 bin TL... Bu son moda çantaları takan isimlerin başında ise Kim Kardashian geliyor.

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