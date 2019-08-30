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  • 30.08.2019
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İngiliz yıldız 'tan 'da kebap keyfi

İngiliz yıldız , ’den kopamadı. Her yıl ’da tatil yapan yıldız oyuncu, önceki gün de soluğu Ege’de aldı. Fransız aşkıyla mavi tura çıkan Brook, kebapla da ziyafet çekti.

Bodrum’da kebapta

HER yıl Bodrum'da tatil yapan dünyaca ünlü İngiliz yıldız Kelly Brook, bu sene de kural bozmadı. Ünlü model ve oyuncu, geçtiğimiz günlerde soluğu Fransız oyuncu aşkı Jeremy Parisi ile Bodrum'da aldı. Mandarin Oriental'de konaklayan aşığı güzel yıldız, Ege'nin güzelliklerine bir kez daha hayran kaldı. Gündüz 'in yanı sıra Türkbükü'ndeki Maça Kızı'nda da deniz keyfi yapan Brook, geceleri de birbirinden ünlü mekanlarda Türk yemeklerinin tadına baktı.


Acılı kebabın tadına bakan Brook, Türk yemeklerine hayran kaldığını söyledi.

GÖNÜLLÜ TURİZM ELÇİSİ
Daha önceki tatilinde lahmacuna bayılan Kelly Brook, bu kez Adana kebapla ziyafet çekti. Türk yemeklerini bir milyondan fazla kişinin takip ettiği Instagram hesabında paylaşan güzel yıldız, adeta gönüllü turizm elçimiz oldu. İngiliz oyuncu, dün de sevgilisiyle kiraladığı gulet tekneye atlayıp Ege'ye açıldı.

Turkuaz renkli Ege koylarında denizin ve güneşin tadını çıkaran Brook, bu anları da sosyal medyada paylaştı. Ülkemizin doğal güzelliklerine övgüler yağdıran ünlü oyuncu, herkese "Kesinlikle Türkiye'ye gidin" çağrısı yaptı.

Ege'nin eşsiz koylarını gezen İngiliz model, tekneden bol bol paylaşım yaptı.

DOĞAN SAVAŞ - BODRUM

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