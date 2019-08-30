ATV'nin başarılı dizisi 'Kimse Bilmez'in setinde önceki gün doğum günü sürprizi vardı. Dizinin oyuncuları Zehra Yılmaz ile Burak Serdar Şanal, yeni yaşlarını ekiple kutladı. ATV'nin başarılı dizisi 'Kimse Bilmez'in setinde önceki gün doğum günü sürprizi vardı. Dizinin oyuncuları Zehra Yılmaz ile Burak Serdar Şanal, yeni yaşlarını ekiple kutladı.
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