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  • 30.08.2019
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'in setinde sürprizi

'nin başarılı dizisi ''in setinde önceki gün sürprizi vardı. Dizinin oyuncuları ile , yeni yaşlarını ekiple kutladı.

Sette sürpriz
ATV'nin başarılı dizisi 'Kimse Bilmez'in setinde önceki gün doğum günü sürprizi vardı. Dizinin oyuncuları Zehra Yılmaz ile Burak Serdar Şanal, yeni yaşlarını ekiple kutladı.

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