HAZİRAN'DA boşanan Özcan Deniz ile Feyza Aktan, kafa karıştırmayı sürdürüyor. Boşanmalarına rağmen geçen ay Bodrum'da oğulları Kuzey'le tatil yapan ikili, şimdi de Kıbrıs yolcusu...

DENİZ, 'Gel Konuşalım' programının iddiasına göre 6 Eylül'deki Kıbrıs konserine Aktan'ı da götürecek. Konserden 800 bin lira kazanacağı konuşulan sanatçı, iddiaya göre organizatörden Aktan için de uçak ve otel rezervasyonu talep etti.

Ünlü çift, boşandıktan 3 hafta sonra Bodrum'da el ele görüntülenerek herkesi şoke etmişti.