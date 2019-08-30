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  • 30.08.2019
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ile kafa karıştırmayı sürdürüyor!

ile , kafa karıştırmayı sürdürüyor. Boşanmalarına rağmen geçen ay 'da oğulları Kuzey'le tatil yapan ikili, şimdi de yolcusu...

Eski eşler Kıbrıs yolcusu

HAZİRAN'DA boşanan Özcan Deniz ile Feyza Aktan, kafa karıştırmayı sürdürüyor. Boşanmalarına rağmen geçen ay Bodrum'da oğulları Kuzey'le tatil yapan ikili, şimdi de Kıbrıs yolcusu...
DENİZ, 'Gel Konuşalım' programının iddiasına göre 6 Eylül'deki Kıbrıs konserine Aktan'ı da götürecek. Konserden 800 bin lira kazanacağı konuşulan sanatçı, iddiaya göre organizatörden Aktan için de uçak ve otel rezervasyonu talep etti.

Ünlü çift, boşandıktan 3 hafta sonra Bodrum'da el ele görüntülenerek herkesi şoke etmişti.

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