ATV'NİN fenomen dizisi 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' yeni sezona bomba gibi bir kadroyla 'merhaba' diyecek. Beşinci sezonda hayranlarıyla buluşmaya hazırlanan dizinin ekibine üç yeni isim katıldı. Oktay Kaynarca, Tarık Ünlüoğlu, Sabina Toziya gibi usta isimlerin başrolündeki dizi, yeni kadrosuyla heyecanlandırdı.

FENOMEN dizi, Yeşilçam'ın efsane isimlerinden Selda Alkor'un yanı sıra, güzel oyuncu Naz Elmas ve başarılı oyuncu Burak Sergen'i kadrosuna kattı. Yeni sezona sürpriz karakterlerle diziseverlerin karşısına çıkmaya hazırlanan 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz', yine Salı akşamları milyonları atv ekranına kilitleyecek.



NAZ ELMAS



BURAK SERGEN



SELDA ALKOR