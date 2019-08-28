EDHO'ya üç büyük transfer! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon oyuncuları kimler? 5. sezon ne zaman?

SELDA ALKOR KİMDİR?

Selda Alkor, 3 Ocak 1943 tarihinde Konya'da dünyaya geldi. 1965 yılında Ses Dergisinin açtığı yarışmada birinci olarak sinemaya başladı. İlk filmi 1965 yılında çekilen "Cumartesi Senin Pazar Benim" adlı ve Fikret Hakan, Tanju Gürsu, Altan Günbay ile birlikte oynadığı filmdir. Tanju Gürsu ile birlikte rol aldıkları Üçüncü filmi 'Çiçekçi Kız'la artık Türkiye çapında tanınıyordu. Sonra Kartal Tibet'le 'Senede Bir Gün', Fikret Hakan'la 'Buzlar Çözülmeden' filmlerinde oynadı.

Birçok film ve dizi projesinde yer alan ünlü oyuncu, atv'nin sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ile sevenleriyle buluşacak.