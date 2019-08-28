EDHO'ya üç büyük transfer! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon oyuncuları kimler? 5. sezon ne zaman?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 5. sezonuyla izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Atv'nin efsane dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni sezonu heyecanla beklenirken, diziye üç efsane isim katıldı. Peki, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon oyuncuları kimler? EDHO 5. sezon ne zaman başlayacak?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezona sürpriz karakterlerle hayranlarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Atv'nin fenomen dizisinin beşinci sezon çekimlerine sayılı günler kala dizi kadrosuna üç büyük oyuncu katıldı. Peki, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon oyuncuları kimler? EDHO 5. sezon ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar...
NAZ ELMAS KİMDİR?
Naz Elmas 16 Haziran 1983 tarihinnde İstanbul'da dünyaya geldi. Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü mezunudur. Oyuncu Açelya Elmas'ın kardeşidir. Üniversite son sınıfta okurken, Haziran Gecesi adlı dizide Özcan Deniz'in sevgilisi Havin'i canlandırdı. G.O.R.A filminde konuk oyunculuk yaparak, Erşan Kuneri'nin sekreterini canlandırdı. Sonrasında Candan Öte adlı dizide Gülen rolünü canlandırdı. 2007 yılında El Gibi adlı dizide oynamıştır.
Televizyon reklamlarında da oyunculuk sergileyen Naz Elmas, Doktorlar dizisinde "Eylül" Karakterini canlandırmıştır. Birçok dizi projesinde yer alan oyuncu, atv'nin fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ile izleyici karşısına çıkacak.
SELDA ALKOR KİMDİR?
Selda Alkor, 3 Ocak 1943 tarihinde Konya'da dünyaya geldi. 1965 yılında Ses Dergisinin açtığı yarışmada birinci olarak sinemaya başladı. İlk filmi 1965 yılında çekilen "Cumartesi Senin Pazar Benim" adlı ve Fikret Hakan, Tanju Gürsu, Altan Günbay ile birlikte oynadığı filmdir. Tanju Gürsu ile birlikte rol aldıkları Üçüncü filmi 'Çiçekçi Kız'la artık Türkiye çapında tanınıyordu. Sonra Kartal Tibet'le 'Senede Bir Gün', Fikret Hakan'la 'Buzlar Çözülmeden' filmlerinde oynadı.
Birçok film ve dizi projesinde yer alan ünlü oyuncu, atv'nin sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ile sevenleriyle buluşacak.